Στην κατεχόμενη Λευκωσία έφτασε σήμερα, 3 Μαΐου, στις 13:45, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και συνοδευόμενος από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, μετέβη στον χώρο όπου τέλεσε τα εγκαίνια των κτηρίων του «Προεδρικού Μεγάρου» και της «Βουλής» που έχτισε η Τουρκία.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ve #TEKNOFEST KKTC'ye katılacak. https://t.co/9oZ53cQvpV May 3, 2025

Στη σύντομη τελετή, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε το συγκρότημα των κτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα τέμενος και χώρο πρασίνου, «σύμβολο της αποφασιστικότητας του τουρκοκυπριακού λαού».

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. pic.twitter.com/QgaUpJLunk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2025

Έκανε λόγο για «ένα έργο αντάξιο του αυξανόμενου κύρους της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το εν λόγω κτηριακό συγκρότημα «θα φιλοξενήσει αποφάσεις που θα πάνε τους Τουρκοκύπριους ακόμη πιο μπροστά».

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/X5IuVTaj9Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2025

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε το έργο «μία εκδήλωση της θέλησης ενός κράτους να υπάρχει απέναντι στην αδικία και την παρανομία και μία ένδειξη της κοινής μοίρας της Τουρκίας και της βόρειας Κύπρου», λέγοντας πως πάνω σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο, «ελπίζουμε ότι θα οικοδομήσουμε νέα επιτεύγματα και νέα έργα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανεξαρτησία και το μέλλον». Τέλος, επανέλαβε ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων.

Επίσης, ανέφερε ότι «όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν την αδελφότητά μας, να δημιουργήσουν ρήγμα ανάμεσά μας και να σπείρουν τους σπόρους του μίσους αντί για ειρήνη και ηρεμία σε αυτά τα εύφορα εδάφη δεν θα πετύχουν».

«Όχι Ερντογάν στην πρόταση για λιμάνια»

Ο Τούρκος πρόεδρος, υπήρξε κατηγορηματικός και απόλυτος στην τουρκική θέση για λύση δύο κρατών και κυριαρχική ισότητα, απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης χωρίς αυτούς τους όρους, ενώ παράλληλα δήλωσε απέρριψε περίτρανα και τη φερόμενη πρόταση της Λευκωσίας για άνοιγμα τουρκικών λιμανιών.

«Κανείς δεν πρέπει να το ξεχάσει αυτό. Αν και έχουμε διαφορετικά ονόματα είναι όσον αφορά το ζήτημα της Κύπρου το επώνυμό μας είναι Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου;» υποστήριξε και συνέχισε: «η ´´ΤΔΒΚ´´ με την υποστήριξη της εγγυήτριας Τουρκίας θα υπάρχει για πάντα».

«Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να το τονίσω για άλλη μια φορά. Αν δεν τελειώσει η άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι και δεν βρεθεί μια δίκαιη, μόνιμη, βιώσιμη λύση που να συνάδει με την πραγματικότητα του νησιού, δεν μπορεί να τεθεί θέμα συναλλαγής μας με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου, εμπλοκής σε εμπόριο ή επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τα λιμάνια μας. Μάταιες οι προσπάθειες της αλαζονικής νοοτροπίας, που δεν βλέπει τους Τουρκοκύπριους, με τους οποίους μοιράζεται το ίδιο νησί επί αιώνες, ως ίσους, να δει και να παρουσιαστεί ως ίσος με την εγγυήτρια Toυρκία. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τους Τουρκοκύπριους να πληρώσουν το τίμημα για την έλλειψη λύσης στην Κύπρο, για την κακή συμπεριφορά και την παρεμπόδιση της λύσης».

«Η λύση των δύο κρατών είναι το κοινό όραμα της ΤΔΒΚ και της Τουρκίας»

«Η λύση των δύο κρατών είναι το κοινό όραμα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και της Τουρκίας. Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης, αυτή στο εξής θα διεξάγεται όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο κρατών με κυρίαρχη ισότητα. Πιστεύουμε επίσης ότι η λύση του Κυπριακού είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο και

συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας» υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας μετέβη στη συνέχεια στο τεχνολογικό φεστιβάλ TEKNOFEST, όπου παρουσιάζονται κυρίως τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον κ. Τατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν την άφιξη του Τούρκου προέδρου στα Κατεχόμενα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην 39η Διοίκηση Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», δήλωσε ότι η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την ασφάλεια του νησιού αλλά και για τη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.

Η αντίδραση της Λευκωσίας

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Λευκωσία, η κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί πως «η παράνομη επίσκεψη, συνδυαζόμενη μαζί με τις δηλώσεις που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα και από τον Τατάρ, αλλά και από πηγές που αποδίδονται στην Τουρκία, επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την προσήλωση της άλλης πλευράς στην αποσχιστική της πορεία. Δεν είναι απλώς προκλητικές, περιφρονούν τη διεθνή κοινότητα, τα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, περιφρονούν την ίδια την ΕΕ».

Σύμφωνα δε με τον εκπρόσωπο, η «κυβέρνηση παρακολουθεί με έντονη εγρήγορση και είναι σε διαρκή επαφή με κάθε διπλωματικό μέσο, με όλους τους διεθνείς μας εταίρους, είτε αυτοί είναι η ΕΕ ή οι διεθνείς εταίροι που ως Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούμε μια πολύ στενή σχέση».

