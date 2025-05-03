Δυο νέες συναντήσεις αναμένεται να έχουν τη Δευτέρα (5/5) οι καρδινάλιοι στο Βατικανό, για να συζητηθεί το μέλλον της Καθολικής Εκκλησίας και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο νέος ποντίφικας.
Όπως διέρρευσε από τις εννέα συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής δεν φέρεται να προέκυψε -ακόμη- ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, ως διάδοχος του πάπα Φραγκίσκου.
Το Βατικανό, παράλληλα, διέψευσε την είδηση που δημοσιεύθηκε σε ιταλική εφημερίδα και σειρά αμερικανικών ισοτόπων, ότι ο Ιταλός καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, από τα φαβορί για τη διαδοχή του Αργεντινού ποντίφικα, πρόσφατα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε σύνολο 133 καρδιναλίων που θα πάρουν μέρος στο κονκλάβιο, πάνω από 120 έχουν ήδη φτάσει στη Ρώμη.
