Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα, Σάββατο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη δήλωσή του ότι το Κίεβο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των αξιωματούχων που θα παραστούν στους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, χαρακτηρίζοντάς τη «σαφή απειλή για τους παγκόσμιους ηγέτες».

«Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα ιερό», είπε η Ζαχάροβα, «αλλά σήμερα έχει φτάσει στον πάτο: τώρα απειλεί τη σωματική ασφάλεια των βετεράνων που θα έρθουν σε παρελάσεις και τελετουργικές εκδηλώσεις σε μια ιερή ημέρα».

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι τα λόγια του Ζελένσκι αποδεικνύουν τον νεοναζιστικό χαρακτήρα του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει μετατραπεί σε τρομοκρατικό πυρήνα και αποτελεί απειλή σε διεθνή κλίμακα.

Πεσκόφ: Θέλουμε οριστική απάντηση στην τριήμερη προσφορά για κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θέλει μια «οριστική» απάντηση από την Ουκρανία στην προσφορά της για τριήμερη εκεχειρία, η οποία θα συμπέσει με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αργότερα αυτόν τον μήνα.

Όπως είπε η προσφορά αποτελεί μια δοκιμασία για να αξιολογηθεί η ετοιμότητα του Κιέβου για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε να αποκλείει μια τόσο σύντομη εκεχειρία νωρίτερα το Σάββατο, λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να υπογράψει μόνο μια εκεχειρία που θα διαρκούσε τουλάχιστον 30 ημέρες, μια ιδέα που ο Πούτιν έχει πει ότι χρειάζεται πολλή δουλειά πριν γίνει πραγματικότητα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός ξένου αξιωματούχου που ήρθαν στη Μόσχα για την παρέλαση της 9ης Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη μετά τα σχόλια του Ζελένσκι. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τριήμερη προσφορά του Πούτιν ήταν μια δοκιμασία για να αξιολογηθεί η ετοιμότητα του Κιέβου να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου.

« Η αντίδραση των ουκρανικών αρχών στην πρωτοβουλία της Ρωσίας να επιβάλει κατάπαυση του πυρός αποτελεί δοκιμασία για την ετοιμότητα της Ουκρανίας για ειρήνη. Και φυσικά θα περιμένουμε όχι διφορούμενες αλλά οριστικές δηλώσεις και, το πιο σημαντικό, ενέργειες που θα στοχεύουν στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης κατά τις αργίες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Κατηγόρησε επίσης τις ουκρανικές αρχές ότι ασπάζονται τον «νεοναζισμό», έναν ισχυρισμό που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ψευδή, και ότι δεν θεωρούν τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας αρκετά σημαντική για να σηματοδοτηθεί σωστά.

Μεντβέντεφ: Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Κιέβου σε περίπτωση που η Ουκρανία επιτεθεί

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο, θα επιβιώσει μέχρι την 10η Μαΐου, εάν η Ουκρανία επιτεθεί στη Μόσχα κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

«Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας και ως εκ τούτου δεν θα σας δώσουμε καμία εγγύηση», είπε.

Ο Μεντβέντεφ, πρώην Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ένθερμα αντιδυτικά γεράκια της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτήρισε τη δήλωση του Ζελένσκι «λεκτική πρόκληση» και είπε ότι κανείς δεν ζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας του Κιέβου για τα γεγονότα της 9ης Μαΐου.

«(Ο Ζελένσκι) κατανοεί ότι σε περίπτωση πραγματικής πρόκλησης την Ημέρα της Νίκης, κανείς δεν θα μπορεί να εγγυηθεί ότι το Κίεβο θα ζήσει μέχρι τις 10 Μαΐου», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

