Στα Κατεχόμενα της Κύπρου έφτασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία επίσκεψη που ανακοίνωσε χθες ο ίδιος, με στόχο να στείλει εκ νέου το μήνυμα ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να στηρίζει την «ΤΔΒΚ» και να εκφράσει την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προωθήσει τη «λύση των δύο κρατών».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνοδεύεται από πολυπλήθη αντιπροσωπεία.

Τον Ερντογάν, σύμφωνα με Τ/κ μέσα ενημέρωσης, συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών, ο Τούρκος υπουργός Υγείας, ο Τούρκος υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος AK και εκπρόσωπος του κόμματος, ο διευθυντής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ve #TEKNOFEST KKTC'ye katılacak. https://t.co/9oZ53cQvpV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2025

Λίγο πριν την άφιξη του Τούρκου προέδρου στα Κατεχόμενα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην 39η Διοίκηση Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», δήλωσε ότι η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την ασφάλεια του νησιού αλλά και για τη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.

Εγκαίνια και άλλες εκδηλώσεις στο πρόγραμμα του Ερντογάν

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ο Τούρκος Πρόεδρος θα εγκαινιάσει ένα νέο συγκρότημα το οποίο θα στεγάσει τη λεγόμενη «Βουλή» (ή «Προεδρία») - μία μικρογραφία του κτιρίου της Προεδρίας στην Αγκυρα - ένα πάρκο, αλλά και ένα τζαμί.

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, η κατασκευή του συγκροτήματος χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τουρκία, ένα έργο το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν πριν από τρία χρόνια σε μια από τις επισκέψεις του στα Κατεχόμενα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επισκεφθεί το φεστιβάλ Teknofest, ένα φεστιβάλ αεροδιαστημικής τεχνολογίας με τη συμμετοχή νέων, μια προσπάθεια του γαμπρού του Προέδρου της Τουρκίας, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, και της εταιρείας του Baykar, στις παλιές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Τύμπου.

Η αντίδραση της Λευκωσίας

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Λευκωσία, η κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί πως «η παράνομη επίσκεψη, συνδυαζόμενη μαζί με τις δηλώσεις που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα και από τον Τατάρ, αλλά και από πηγές που αποδίδονται στην Τουρκία, επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την προσήλωση της άλλης πλευράς στην αποσχιστική της πορεία. Δεν είναι απλώς προκλητικές, περιφρονούν τη διεθνή κοινότητα, τα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, περιφρονούν την ίδια την ΕΕ».

Σύμφωνα δε με τον εκπρόσωπο, η «κυβέρνηση παρακολουθεί με έντονη εγρήγορση και είναι σε διαρκή επαφή με κάθε διπλωματικό μέσο, με όλους τους διεθνείς μας εταίρους, είτε αυτοί είναι η ΕΕ ή οι διεθνείς εταίροι που ως Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούμε μια πολύ στενή σχέση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.