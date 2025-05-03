Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές στην Αυστραλία, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στο τιμόνι της χώρας αλλά και την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός στις πρώτες του δηλώσεις ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του επανεκλέγοντάς τον, προσθέτοντας ότι σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας οι Αυστραλοί επέλεξαν την αισιοδοξία.

«Συμπατριώτες μου Αυστραλοί, η θητεία μου ως πρωθυπουργός είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», ανέφερε ο Αλμπανέζι στις πρώτες του δηλώσεις προσθέτοντας: «Και με βαθιά αίσθηση ταπεινότητας και βαθιά αίσθηση ευθύνης, το πρώτο πράγμα που κάνω απόψε είναι να ευχαριστήσω τον λαό της Αυστραλίας για την ευκαιρία να συνεχίσω να υπηρετώ το καλύτερο έθνος στη γη».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σε αυτήν την εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι Αυστραλοί επέλεξαν την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα».

«Οι Αυστραλοί επέλεξαν να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις με τον αυστραλιανό τρόπο - φροντίζοντας ο ένας τον άλλον ενώ παράλληλα χτίζουν το μέλλον. Σήμερα ο αυστραλιανός λαός ψήφισε για τις αυστραλιανές αξίες. Για δικαιοσύνη, φιλοδοξία και ευκαιρίες για όλους. Για τη δύναμη να δείξουμε θάρρος στις αντιξοότητες και καλοσύνη για όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Οι Αυστραλοί ψήφισαν για ένα μέλλον που να είναι πιστό σε αυτές τις αξίες, ένα μέλλον που θα χτιστεί στη βάση όλων όσων μας ενώνουν ως Αυστραλούς και όλων όσων διαφοροποιούν το έθνος μας από τον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι επικοινώνησε μαζί του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον, τον οποίο ευχαρίστησε για τα θερμά του λόγια, ενώ όταν οι υποστηρικτές τους άρχισαν να φωνάζουν κατά του αντιπάλου του, ο Αλμπανέζι τους σταμάτησε λέγοντας: «Όχι. Αυτό που κάνουμε στην Αυστραλία είναι να φερόμαστε στους ανθρώπους με σεβασμό».

«Ευχαριστώ τον Πίτερ για τα γενναιόδωρα λόγια του στο τέλος μιας πολύ σκληρής προεκλογικής εκστρατείας», πρόσθεσε ο Αλμπανέζι και συνέχισε: «Και θέλω να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχηθώ στον Πίτερ και τον Κίριλι και την οικογένειά τους τα καλύτερα για το μέλλον».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός τόνισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση έχει πολύ δουλειά μπροστά της. Έχουμε περάσει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια, πρόσθεσε ο Αλμπανέζι, «γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σε αυτήν την αβέβαιη εποχή ο λαός της Αυστραλίας εμπιστεύθηκε ξανά τους Εργατικούς», δεσμευόμενος ότι το κόμμα δεν θα θεωρήσει ποτέ αυτήν την εμπιστοσύνη «δεδομένη».

Επεσήμανε ότι από αύριο τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του θα επιστρέψουν στη δουλειά, «θα αναλάβουμε αυτό το έργο με νέα ελπίδα, νέα αυτοπεποίθηση και νέα αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα αφιερώσει τα επόμενα τρία χρόνια στο να κάνει τη θετική διαφορά στη ζωή και το μέλλον των Αυστραλών. «Θα είμαστε μια κυβέρνηση που υποστηρίζει τη συμφιλίωση με τους ανθρώπους των Πρώτων Εθνών, επειδή θα είμαστε ένα ισχυρότερο έθνος αν γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ ιθαγενών και μη ιθαγενών Αυστραλών», τόνισε.

Υποσχέθηκε μείωση του κόστους φροντίδας τέκνων και στήριξη των εργαζομένων που προσπαθούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών για το κλίμα με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες -όπως είπε- «πρέπει να εκμεταλλευτούμε για το μέλλον της οικονομίας μας».

Έχασε την έδρα του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Πίτεν Ντάτον

Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός των Φιλελευθέρων/Εθνικού Συνασπισμού Πίτερ Ντάτον παραδέχθηκε την ήττα του και τηλεφώνησε στον Άντονι Αλμπανέζι προκειμένου να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του.

Ο Ντάτον δήλωσε ότι το κόμμα του δεν τα πήγε και πολύ καλά στις εκλογές, σημειώνοντας ότι «δεν ήταν η βραδιά που θέλαμε».

«Δεν τα πήγαμε καλά σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία... Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Νωρίτερα συνεχάρη τον πρωθυπουργό και του ευχήθηκε ό,τι καλύτερο. Πρέπει να είναι υπερήφανος για ό,τι κατάφερε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ αναγνώρισε και την ήττα του από την υποψήφια των Εργατικών, Άλι Φρανς, στην περιφέρειά του στο Ντίξον, από την οποία έχασε την έδρα του στο κοινοβούλιο.

Συνεχίζοντας, ο Ντάτον δήλωσε ότι «ήταν μεγάλη τιμή να ηγηθώ αυτού του εξαιρετικού κόμματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ικανά στελέχη, ικανοί υποψήφιοι έχασαν τις έδρες τους και τις φιλοδοξίες του. Λυπάμαι γι' αυτό. Έχουμε ένα εξαιρετικό κόμμα. Θα ανακάμψει».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν προβλέψει τη νίκη των εργατικών. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky News Australia και Seven εκτιμούσαν νωρίτερα ότι οι συντηρητικοί του Φιλελεύθερου/Εθνικού Συνασπισμού δεν θα καταφέρουν να αποσπάσουν την εξουσία από τον Αλμπανέζι, με βάση τα πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης, ενώ ο εκλογικός αναλυτής του Australian Broadcasting Corporation, Άντονι Γκριν, εμφανίστηκε σίγουρος ότι οι Εργατικοί κέρδισαν τις εκλογές.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε επίσης νωρίτερα, στον τηλεοπτικό σταθμό Seven, ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και ότι η ανάκτηση της πλειοψηφίας από την κυβέρνηση των Εργατικών «παραμένει μια πιθανότητα και αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε».

Οι κάλπες έκλεισαν στις 11.00 ώρα Ελλάδος στην πιο πυκνοκατοικημένη ανατολική ζώνη ώρας της Αυστραλίας, ενώ η ψηφοφορία στη Δυτική Αυστραλία, όπου βρίσκεται η πόλη του Περθ, ολοκληρώθηκε στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Ο «παράγοντας» Τραμπ

Λίγο μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων, ο υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς δήλωσε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών «αντιμετώπισε κάθε είδους προβλήματα» στα τέλη του 2024, αλλά κάλυψε το χαμένο έδαφος λόγω της αποτελεσματικής προεκλογικής εκστρατείας του Αλμπανέζι, των πολιτικών της κυβέρνησης που δίνουν απαντήσεις στην αύξηση του κόστους ζωής και στην επίδραση του Τραμπ.

«Η οικονομία επέστρεψε σε θετικό έδαφος - η μείωση των επιτοκίων συνέβαλε σε αυτό», δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας μείωσε τα επιτόκια τον Φεβρουάριο, την παραμονή της προκήρυξης των εκλογών, αλλάζοντας πορεία μετά από 13 αυξήσεις επιτοκίων που ανέβασαν το κόστος αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά.

«Η αίσθηση της επιρροής της αμερικανικής πολιτικής», συνέβαλε επίσης, πρόσθεσε ο Τσάλμερς.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κόμματος των Φιλελευθέρων, γερουσιαστής Τζέιμς Πάτερσον, υπερασπίστηκε τις θέσεις του κόμματος κατά την προεκλογική εκστρατεία, η οποία, όπως είπε, επηρεάστηκε αρνητικά από τον «παράγοντα Τραμπ».

«Απεδείχθη καταστροφικός στον Καναδά για τους συντηρητικούς... Νομίζω ότι κι εδώ έπαιξε ρόλο, πόσο μεγάλο ρόλο θα καθοριστεί σε λίγες ώρες», δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation.

Η ανάκαμψη του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος αντικατοπτρίζει εκείνη που σημείωσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων στον Καναδά, το οποίο επέστρεψε στην εξουσία πρόσφατα καταφέροντας να ανατρέψει τους αρχικούς συσχετισμούς χάρη στους δασμούς και τις παρατηρήσεις του Τραμπ για την καναδική κυριαρχία που προκάλεσαν την αντίδραση των ψηφοφόρων.

