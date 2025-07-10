Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, διόρισε την Πέμπτη νέο διευθυντή επικοινωνίας, τον Μπουρχανετίν Ντουράν, αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, σημειώνει το Reuters.

Ο Ντουράν, αναπληρωτής στο υπουργείο από πέρυσι, αντικαθιστά τον Φαχρετίν Αλτούν, τον οποίο ο Ερντογάν διόρισε το 2018 για να διευθύνει το νεοσύστατο τότε τμήμα επικοινωνίας της προεδρίας, το οποίο απασχολεί περίπου 1.500 άτομα στην Τουρκία και στο εξωτερικό.

Το τμήμα επικοινωνίας προσπάθησε να ενισχύσει τη φωνή της τουρκικής κυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και να παρακολουθεί στενά τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, μέσω προσπαθειών να επισημάνει αυτό που αποκαλεί παραπληροφόρηση, κυρίως στον ανεξάρτητο ή αντιπολιτευόμενο Τύπο, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 90% των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας κλίνει υπέρ της κυβέρνησης.

Ο Ντουράν από την πλευρά του, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, ανέλαβε ρόλο στη διαμεσολάβηση της Τουρκίας στις συνομιλίες μεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας στα τέλη του περασμένου έτους.

Η επίσημη προεδρική εφημερίδα ανέφερε ότι ο Αλτούν θα ηγηθεί του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας της Τουρκίας μετά την αποχώρησή του από τη διεύθυνση επικοινωνίας.

Πηγή: skai.gr

