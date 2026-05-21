«Ο τουρκικός στρατός δεν έχει καταστρέψει ποτέ κανένα μέρος στο οποίο έχει εισέλθει σε όλη την ιστορία. Αντιθέτως, έχει αποκαταστήσει μέρη που είχαν καταστραφεί» υποστήριξε την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη Συμμαχική, διακλαδική άσκηση με πραγματικά πυρά "EFES-2026" που διεξάγεται στη Σμύρνη.

«Ο τουρκικός στρατός είναι επίσης ο εγγυητής της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης, ηρεμίας και σταθερότητας» επέμεινε.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και τη σταθερότητα ενάντια σε όσους επενδύουν στον πόλεμο και το χάος. Στη Γάζα, τον Λίβανο και σε άλλα μέρη της περιοχής μας, θα παραμείνουμε σταθερά αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση των κοινών αξιών της ανθρωπότητας ενάντια σε δίκτυα γενοκτονίας που σφαγιάζουν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους χωρίς διάκριση» δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για το Ισραήλ στη σκιά και του πολέμου στο Ιράν.

«Η ιστορία είναι γεμάτη με αμέτρητα παραδείγματα για το τι έχει φέρει η φιλία με το τουρκικό έθνος, καθώς και για το τι έχει κοστίσει η εχθρότητα προς τους Τούρκους».

«Διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία τα πρότυπα ασφαλείας αλλάζουν και το διεθνές δίκαιο χάνει την αξιοπιστία του. Νέες ισορροπίες και συμμαχίες διαμορφώνονται στον κόσμο. Ο κόσμος μας εξελίσσεται σε μια πολυπολική δομή. Η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας αποτελεί το κέντρο βάρους αυτής της διαδικασίας» παρατήρησε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

