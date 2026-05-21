Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το κυβερνών κόμμα Tisza στην Ουγγαρία κατέθεσε συνταγματική τροπολογία που περιορίζει τη μέγιστη θητεία πρωθυπουργών σε οκτώ χρόνια.

Η τροπολογία στοχεύει να απαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να επανεκλεγεί, μετά την 16ετή διακυβέρνησή του.

Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την ενισχυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να αλλάξει το σύνταγμα και να αποκαταστήσει δημοκρατικά θεσμικά αντίβαρα.

Το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία, το Tisza, υπέβαλε αργά χθες το βράδυ στο κοινοβούλιο συνταγματική τροπολογία, η οποία θα επιτρέπει σε πρωθυπουργούς να έχουν μέγιστη θητεία οκτώ ετών και ουσιαστικά θα απαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να διεκδικήσει ξανά αυτό το αξίωμα.

Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος απομάκρυνε τον εθνικιστή Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου έπειτα από 16 χρόνια, έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενισχυμένη πλειοψηφία που διαθέτει στο κοινοβούλιο για να αλλάξει τη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από το κόμμα του Όρμπαν, το Fidesz, περιλαμβανομένου του Συντάγματος, με στόχο να αποκατασταθούν τα δημοκρατικά θεσμικά αντίβαρα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της τροπολογίας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της βουλής, όσοι κατείχαν στο παρελθόν το αξίωμα του πρωθυπουργού για τουλάχιστον οκτώ χρόνια «δεν μπορούν να εκλεγούν εκ νέου πρωθυπουργοί».

Αυτό αφορά πρωθυπουργικές θητείες μετά τις 2 Μαΐου του 1990.

Aναφέρει επίσης, ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αφήσει το πόστο του έπειτα από συνολικά οκτώ χρόνια ή δύο θητείες.

Η τροπολογία ανοίγει επίσης το δρόμο για τη διάλυση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, μια κρατική αρχή που θεσπίστηκε από τον Όρμπαν το 2023, η οποία κατέγραφε τα μέσα ενημέρωσης που θεωρούσε απειλή για την εθνική κυριαρχία της Ουγγαρίας και είχε το δικαίωμα να "ερευνά ενέργειες που απειλούν την εθνική κυριαρχία της χώρας".

Με βάση το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση του Μαγιάρ θα ανακτήσει τα δικαιώματα των αποκαλούμενων ιδρυμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσίου συμφέροντος, που συντηρούν σχεδόν 24 πανεπιστήμια, και θα τα διαλύσει.

Στην περίπτωση αυτή, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων φιορινίων που διοχετεύθηκαν σε αυτά τα ιδρύματα από την κυβέρνηση Όρμπαν θα επιστρέψουν στο κράτος.

"Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι παρότι τα ιδρύματα... είναι ιδιωτικές οντότητες, τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι εθνικά", αναφέρεται στο προσχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.