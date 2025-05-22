Έρευνα για τις αυτοκτονίες σε βρετανικά πανεπιστήμια

169 αυτοκτονίες και σοβαροί αυτοτραυματισμοί εξετάστηκαν σε έρευνα του βρετανικού υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με στόχο την πρόληψη. Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Είναι η πρώτη στο είδος της έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Παιδείας με στόχο τα πανεπιστήμια της Αγγλίας να εντείνουν τις προσπάθειες πρόληψης αυτοκτονιών των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το υπουργείο εξέτασε 169 περιπτώσεις αυτοκτονιών και σοβαρών αυτοτραυματισμών σε διάστημα μόλις ενός έτους και συγκεκριμένα του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Τα πορίσματα της έρευνας

Τα περιστατικά αναφέρθηκαν από 73 πανεπιστήμια της Αγγλίας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το ¼ των περιστατικών όπου η τοποθεσία ήταν γνωστή, έγιναν σε καταλύματα των πανεπιστημίων και ότι οι οικογένειες είχαν ως επί τω πλείστον αποκλειστεί από τις διαδικασίες. Παράλληλα, στο 70% των περιπτώσεων ενώ υπήρξε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης του εκάστοτε πανεπιστημίου δεν έγινε τίποτε ώστε να αποτραπούν.

Ως αποτέλεσμα, η έκθεση προχώρησε σε 19 συστάσεις προς τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, ζήτησε από τα πανεπιστήμια διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας στις αίθουσες του πανεπιστημίου και σε κάθε χώρο που κάποιος φοιτητής έχασε τη ζωή του. Επιπλέον η έκθεση ζητά μεγαλύτερη στήριξη στους φοιτητές οι οποίοι δυσκολεύονται ακαδημαϊκά, ενώ παράλληλα συστήνει μεγαλύτερη διαφάνεια από τα πανεπιστήμια καθιστώντας τις οικογένειες «βασικό μέρος» των διαδικασιών έρευνας. Επιπλέον, η έκθεση ζητά την επανεξέταση των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υποστήριξης καθώς επισημάνθηκε ως τομέας που «θα μπορούσε να βελτιωθεί».

Τα προβλήματα και οι αντιδράσεις

Φυσικά όπου υπάρχουν μέτρα υπάρχουν και κόστη. Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης στα οικονομικά των πανεπιστημίων. Το Γραφείο Φοιτητών (Office for Students) δήλωσε ότι περισσότερα από 4 στα 10 πανεπιστήμια στην Αγγλία θα αντιμετωπίσουν οικονομικό έλλειμμα μέχρι το καλοκαίρι.

Ο καθηγητής σερ Στιβ Γουέστ, αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού Universities UK, δήλωσε στο BBC ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να επεξεργαστούν πως θα εφαρμόσουν τις συστάσεις «αποτελεσματικά» και με «προτεραιότητα». «Είναι εύκολο να το πεις αλλά δύσκολο να γίνει, καθώς τα πανεπιστήμια πλήττονται με διάφορα προβλήματα τώρα και πρέπει να κάνουν επιλογές».

Την ίδια ώρα, οι γονείς των θυμάτων σχολιάζουν την έρευνα ως «επιφανειακή», χωρίς να φτάνει στην ρίζα του προβλήματος, ζητώντας ανάληψη νομικών ευθυνών από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, υποστήριξε τις προσπάθειες λέγοντας ότι «για αρκετό διάστημα οι οικογένειες έμεναν με αναπάντητα ερωτήματα και δεν είχαν τη διαφάνεια που τους αξίζει. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται το Υπουργείο Παιδείας να συναντηθεί με τους επικεφαλής των πανεπιστημίων ώστε να συζητήσουν περαιτέρω τα πορίσματα της έρευνας.

