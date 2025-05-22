ΗΠΑ: Πυροβόλησαν 1 άτομο έξω από τα κεντρικά της CIA

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, όταν για λόγους ασφαλείας οι φύλακες πυροβόλησαν ένα άτομο.

Οι φύλακες στα κεντρικά γραφεία της CIA άνοιξαν πυρ εναντίον του ατόμου, το οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), σε αυτό που η υπηρεσία χαρακτήρισε «περιστατικό ασφαλείας» ανέφερε στο NBC πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το άτομο πυροβολήθηκε, χωρίς να τραυματιστεί θανάσιμα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας, ο Γιάρον Λισίνσκι και η Σάρα Μίλγκριμ, δολοφονήθηκαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον.

Just in! When the CIA shuts its front gate, it’s not just traffic—it’s tension. Something’s up in Langley, and they’re not taking chances. Eyes on this one—it could be nothing… or it could be something big. #CIA #BreakingNews #NationalSecurity https://t.co/J82qTJeLZx pic.twitter.com/46aHNwi8O9 — Robert Morton (@Robert4787) May 22, 2025

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται. Η CIA δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για πρόσθετες πληροφορίες.

«Υπήρξε ένα περιστατικό ασφαλείας στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι αρχές επιβολής του νόμου έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA», δήλωσε εκπρόσωπος της CIA στο NBC. «Η κύρια πύλη είναι προς το παρόν κλειστή, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Πρόσθετες λεπτομέρειες θα διατεθούν ανάλογα με την περίπτωση».

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd. — CIA (@CIA) May 22, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έριξε το όχημα του στην κεντρική πύλη της CIA, με αποτέλεσμα τα μέλη της υπηρεσίας να ανοίξουν πυρ και να τον τραυματίσουν.

Η αστυνομία της κομητείας Fairfax δήλωσε στο NBC ότι ενεργοποιήθηκε γύρω στις 4 π.μ. ET (11 π.μ. ώρα Ελλάδας) για να βοηθήσει τη CIA με τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην περιοχή μετά τους τελευταίους πυροβολισμούς. Προς το παρόν δεν υπάρχει αποκλεισμός περιοχής, διευκρινίζεται.

MCLEAN,VA - 0400 HRS EST - VEHICLE RAMMED THE GATE AT CIA HEADQUARTERS - 1 SUSPECT WAS SHOT BY CIA POLICE - TRANSPORTED BY EMS WITH NON FATAL INJURY pic.twitter.com/UAHFXf9z0b — Alertpage, Inc (@alertpage) May 22, 2025

Πηγή: skai.gr

