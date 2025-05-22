Λογαριασμός
Αεροπλάνο συνετρίβη σε γειτονιά του Σαν Ντιέγκο - 7 νεκροί - Βίντεο αμέσως μετά την πτώση

Ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε ότι το μικρό αεροπλάνο χτύπησε περίπου 15 σπίτια και πολλά αυτοκίνητα

UPDATE: 20:45
San Diego

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα μικρό αεροσκάφος Cessna συνετρίβη τη νύχτα σε κατοικημένη ζώνη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να υποστούν και ζημιές πολλά σπίτια και αυτοκίνητα.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο σημείο της συντριβής, ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε ότι το μικρό αεροπλάνο χτύπησε περίπου 15 σπίτια, προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά άλλα και σε αυτοκίνητα.

«Μόλις περπάτησα ο ίδιος στην περιοχή, και στον ίδιο τον δρόμο, μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία», είπε ο Έντι το πρωί της Πέμπτης.

Το αεροπλάνο φαίνεται να ήταν ιδιωτικό τζετ Cessna, είπε.

«Ψάχνουμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν βρίσκεται κανείς σε κανένα από αυτά τα σπίτια», προσέθεσε.

san diego

Ο Έντι είπε ότι πολλές γειτονιές στην περιοχή εκκενώθηκαν, εν μέρει λόγω διαρροών καυσίμων που προκλήθηκαν από τη συντριβή. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους.

«Υπάρχουν καύσιμα αεροσκαφών παντού», είπε. «Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά στο σημείο αυτή τη στιγμή και έχουμε ζητήσει περισσότερους πόρους για αυτό».

Πρόσθεσε ότι τα σπίτια που επλήγησαν ήταν στρατιωτικές κατοικίες.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη γειτονιά Murphy Canyon της πόλης με ανάρτησή του στο X.

σαν διεγο

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκκένωσε τρεις δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν βρουν συντρίμμια ή αν «μυρίσουν κηροζίνη».

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA ανέφερε ότι το Cessna 550 συνετρίβη γύρω στις 3.45, τοπική ώρα στη συνοικία Μέρφι Κάνιον, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς.

Το μικρό, ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωσή του, σύμφωνα με τη FAA. Είχε απογειωθεί από τη Γουιτσιτά, με προορισμό το αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς. Θεάθηκε για τελευταία φορά στα ραντάρ όταν βρισκόταν σε ύψος περίπου 500 ποδών.

