Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα μικρό αεροσκάφος Cessna συνετρίβη τη νύχτα σε κατοικημένη ζώνη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να υποστούν και ζημιές πολλά σπίτια και αυτοκίνητα.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο σημείο της συντριβής, ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε ότι το μικρό αεροπλάνο χτύπησε περίπου 15 σπίτια, προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά άλλα και σε αυτοκίνητα.

«Μόλις περπάτησα ο ίδιος στην περιοχή, και στον ίδιο τον δρόμο, μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία», είπε ο Έντι το πρωί της Πέμπτης.

Το αεροπλάνο φαίνεται να ήταν ιδιωτικό τζετ Cessna, είπε.

«Ψάχνουμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν βρίσκεται κανείς σε κανένα από αυτά τα σπίτια», προσέθεσε.

A small business jet coming in to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport this morning, believed to possibly be a Cessna Citation S/II going by the callsign “N666DS” reportedly crashed into the Tierrasanta military housing neighborhood in San Diego. Officials are so far… pic.twitter.com/QIibXQOhQj — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2025

Ο Έντι είπε ότι πολλές γειτονιές στην περιοχή εκκενώθηκαν, εν μέρει λόγω διαρροών καυσίμων που προκλήθηκαν από τη συντριβή. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους.

«Υπάρχουν καύσιμα αεροσκαφών παντού», είπε. «Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά στο σημείο αυτή τη στιγμή και έχουμε ζητήσει περισσότερους πόρους για αυτό».

Πρόσθεσε ότι τα σπίτια που επλήγησαν ήταν στρατιωτικές κατοικίες.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη γειτονιά Murphy Canyon της πόλης με ανάρτησή του στο X.

SDPD is responding to a plane crash near Sculpin St and Santo Rd.



Please avoid the area while crews work.



More info will be shared as it becomes available. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 22, 2025

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκκένωσε τρεις δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν βρουν συντρίμμια ή αν «μυρίσουν κηροζίνη».

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA ανέφερε ότι το Cessna 550 συνετρίβη γύρω στις 3.45, τοπική ώρα στη συνοικία Μέρφι Κάνιον, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς.

Το μικρό, ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωσή του, σύμφωνα με τη FAA. Είχε απογειωθεί από τη Γουιτσιτά, με προορισμό το αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς. Θεάθηκε για τελευταία φορά στα ραντάρ όταν βρισκόταν σε ύψος περίπου 500 ποδών.

📸: BREAKING: A plane crashed in the Murphy Canyon military housing neighborhood, near Tierrasanta, early Thursday morning, according to the California Highway Patrol.



The incident was initially reported just before 3:50 a.m. in the 10000 block of Sample Street, near Salmon… pic.twitter.com/mA6JnxN9aT — Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) May 22, 2025

Πηγή: skai.gr

