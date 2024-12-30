Επταήμερο πένθος έχει κηρύξει η Νότια Κορέα μετά τη συντριβή της πτήσης 2216 της Jeju Air στο αεροδρόμιο Muan όπου από τις 181 επιβάτες τους αεροσκάφους μόνο δύο επέζησαν.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα, σήμερα Δευτέρα και παράλληλα θα στηθούν βωμοί εις μνήμη των θυμάτων σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας,Τσόι Σανγκ-μοκ πετάει στο σημείο της συντριβής στο νοτιοδυτικό Μουάν όπου θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο ενώ χθες Κυριακή συγγενείς των επιβατών που έχασαν τη ζωή τους συγκεντρώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο διάδρομο του αεροδρομίου, κοντά στην κατεστραμμένη άτρακτο η δυσωδία κηροζίνης εξακολουθεί να υπάρχει όπως επίσης διάσπαρτα καθίσματα, βαλίτσες και κομμάτια από μέταλλο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Νότιας Κορέας, 141 από τα 179 θύματα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί με ανάλυση DNA ή συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μάλιστα, 165 σοροί μεταφέρθηκαν σε νεκροτομείο προσωρινά.

Όσον αφορά τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους παραμένει ακόμα ασαφής με τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί να είναι πολλά. Οι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει την σύγκρουση με πουλιά ως μια από τις πιθανές αιτίες της τραγωδίας. Προειδοποίηση για χτυπήματα πουλιών εκδόθηκε και από τον πύργο ελέγχου λίγα μόλις λεπτά πριν από τη συντριβή ωστόσο, δύο λεπτά αργότερα το αεροσκάφος πραγματοποίησε προσγείωση.

Παράλληλα, οι αρχές της Νότιας Κορέας σχεδιάζουν «ειδικές επιθεωρήσεις» όλων των Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται στη χώρα καθώς ρωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι τροχοί του αεροσκάφους.

«101 αεροσκάφη της σειράς B737-800 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία στη Νότια Κορέα. Κατά συνέπεια, εξετάζουμε τα σχέδια για τη διεξαγωγή ειδικής επιθεώρησης στα αεροσκάφη B737-800», δήλωσε ο Joo Jong-wan, επικεφαλής του γραφείου πολιτικής αεροπορίας στο υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας.

«Γιατί οι πυροσβέστες δεν έριξαν αφρό στον διάδρομο προσγείωσης; Γιατί δεν ήταν παρόντες όταν το αεροπλάνο έπεσε; Και γιατί το αεροσκάφος έπεσε τόσο μακριά στον διάδρομο; Και γιατί υπήρχε ένας τοίχος από τούβλα στο τέλος του διαδρόμου;» είπε ο συντάκτης της Airline News, Τζέφρι Τόμας.

Γιατί υπήρχε εμπόδιο στο τέλος του διαδρόμου

Ωστόσο, οι ειδικοί που εξέτασαν πλάνα από τη στιγμή της συντριβής δείχνουν το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση αλλά στη συνέχεια να χτυπά σε τοίχο - εγείρουν ερωτήματα για το εάν η κατασκευή του αεροδρομίου έπαιξε ρόλο στην τραγωδία.

Ο Kim Kwang-il, καθηγητή Αεροναυτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Silla και πρώην πιλότος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο επισήμανε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου «μια σταθερή δομή» σε αυτήν την περιοχή.

«Κανονικά, στο τέλος ενός διαδρόμου, δεν υπάρχει τέτοιο συμπαγές εμπόδιο - είναι αντίθετο με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας», είπε.

«Η εν λόγω κατασκευή προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους και τη φωτιά. Εξω από το αεροδρόμιο, συνήθως υπάρχουν μόνο φράχτες, οι οποίοι είναι μαλακοί και δεν προκαλούν σημαντικές ζημιές. Το αεροπλάνο θα μπορούσε να γλιστρήσει περισσότερο και να σταματήσει φυσικά. Η περιττή δομή είναι πολύ λυπηρή» τόνισε.

Ρεκόρ αεροπορικής ασφάλειας

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι η αεροπορική βιομηχανία της Νότιας Κορέας έχει ένα σταθερό ιστορικό ως προς την ασφάλεια των αεροσκαφών της και η τραγωδία με το σκάφος της Jeju Air ήταν το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα για την εταιρεία.

Στις 12 Αυγούστου 2007, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν το Jeju Air-operated Bombardier Q400 που μετέφερε 74 επιβάτες να βγει εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Busan-Gimhae. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πριν από την τραγωδία την Κυριακή, το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σε έδαφος της Νότιας Κορέας έλαβε χώρα στις 15 Απριλίου 2002, όταν ένα Boeing 767 της Air China που ταξίδευε από το Πεκίνο χτύπησε σε λόφο κοντά στο Busan-Gimhae, με αποτέλεσμα 129 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το πιο πρόσφατο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα της Νότιας Κορέας συνέβη στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια στις 6 Ιουλίου 2013. Το αεροσκάφος Boeing 777 της Asiana Airlines αντιμετώπισε πρόβλημα στην προσγείωση, αφήνοντας τρεις νεκρούς και 182 τραυματίες.

Η πιο θανατηφόρα καταστροφή που έπληξε μια αεροπορική εταιρεία της Νότιας Κορέας χρονολογείται από την 1η Σεπτεμβρίου 1983, όταν ένα σοβιετικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα Boeing 747, το οποίο η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι παρερμηνεύτηκε ως κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Και τα 23 μέλη του πληρώματος και οι 246 επιβάτες της πτήσης της Korean Air - μια πτήση από τη Νέα Υόρκη στη Σεούλ μέσω του Άνκορατζ της Αλάσκας - σκοτώθηκαν.

