Η κυβέρνηση στο Σουδάν που έχει διορίσει το στρατιωτικό καθεστώς απέρριψε χθες Κυριακή με έντονο τρόπο έκθεση με υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών που σημειώνει ότι ο λιμός εξαπλώνεται σε πέντε περιοχές της χώρας όπου μαίνεται πόλεμος.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Τρίτη 24η Δεκεμβρίου, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης για τη διατροφική ασφάλεια (IPC), που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, σημείωσε πως 638.000 άνθρωποι είναι πλέον αντιμέτωποι με καταστροφικά επίπεδα πείνας και άλλοι 8,1 εκατ. Σουδανοί βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πορτ Σουδάν, πόλη στα σουδανικά παράλια στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε νέα πρωτεύουσα, η κυβερνητική επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια, η Σάλουα Άνταμ Μπένγια, χαρακτήρισε «καθαρά εφευρήματα τις φήμες περί λιμού» στο Σουδάν, σύμφωνα με το σουδανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Έχοντας πλάι της αντιπροσώπους των υπουργείων Γεωργίας, Μέσων Ενημέρωσης και Εξωτερικών, υποστήριξε πως κάποιες υπηρεσίες αρωγής χρησιμοποιούν «την τροφή ως πρόσχημα» για να προωθήσουν δικούς τους σκοπούς.

Στο Σουδάν μαίνεται τους τελευταίους είκοσι μήνες πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που έχει προκαλέσει φοβερή ανθρωπιστική κρίση.

Προηγουμένως, ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών τόνιζε πως η κυβέρνηση «απορρίπτει κατηγορηματικά» τον όρο «λιμός» που χρησιμοποιεί το IPC για να περιγράψει την κατάσταση στο Σουδάν, κάνοντας λόγο περί έκθεσης που «ουσιαστικά» βασίζεται σε υποθέσεις.

Η κυβέρνηση σημείωσε πως το IPC δεν είχε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα για την κατάσταση επί του πεδίου και ότι δεν συμβουλεύτηκε την τεχνική ομάδα της προτού δώσει στη δημοσιότητα την έκθεσή της.

Το IPC δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σουδανική de facto κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι παρακωλύει τις διεθνείς προσπάθειες να αποτιμηθεί η κατάσταση στη χώρα ως προς τη διατροφική ασφάλεια.

Οι αρχές κατηγορούνται επίσης πως δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια για το ανθρωπιστικό έργο και δεν δίνουν βίζες σε ομάδες ξένων.

Τόσο ο τακτικός στρατός, όσο και οι ΔΤΥ έχουν κατηγορηθεί πως χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο σε αυτόν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ International Rescue Committee (IRC), ο στρατός «εκμεταλλεύεται το καθεστώς διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης» του οποίου χαίρει και εμποδίσει «τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις (αρωγής) να φθάσουν σε περιοχές ελεγχόμενες από τις ΔΤΥ».

Στο Σουδάν εκτυλίσσεται «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση αφόρου αρχίσαμε να τηρούμε αρχεία» για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επισήμαινε η IRC στην πιο πρόσφατη έκθεσή της για αυτές, το 2023.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κι έχει μετατρέψει πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, με μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων και σε περιοχές ελεγχόμενες από τον στρατό να υφίστανται διατροφική ανασφάλεια.

Σε όλη τη χώρα, σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι, με άλλα λόγια περίπου ο μισός πληθυσμός, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα οξείας διατροφικής ανασφάλειας, κατά τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

