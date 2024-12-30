Ο Σλοβάκος υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινιακ δήλωσε χθες Κυριακή πως η κυβέρνηση της Ουκρανίας μπορεί να χρειαστεί να εκχωρήσει μέρος των εδαφών της για να εξασφαλίσει ειρήνη, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

Ο κ. Κάλινιακ επικαλέστηκε την «πραγματικότητα» στο πεδίο αιτιολογώντας τη θέση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TA3.

Για τον υπουργό, είναι προς το συμφέρον της Σλοβακίας ο πόλεμος αυτός να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό, ει δυνατόν άμεσα, εξ ου η Μπρατισλάβα προσπαθεί να μεσολαβήσει, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ζητεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Η Ουκρανία πιθανόν δεν συνειδητοποιεί ότι ποτέ δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελβετία, θα έχει πάντα τα πιο μακρά σύνορα με τη Ρωσία», είπε ο κ. Κάλινιακ.

Ο Σλοβάκος υπουργός Άμυνας επισήμανε πως η Μόσχα παραβίασε το διεθνές δίκαιο προχωρώντας στη στρατιωτική εισβολή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποια είναι η επιτιθέμενη πλευρά. Ωστόσο «πρέπει να δούμε» την ευρύτερη εικόνα, «τι συμβαίνει σε NATOάλλες περιοχές» του κόσμου «όπου δεν εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά», συμπλήρωσε.

Η ένταση ανάμεσα στη Σλοβακία -κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO- και τη γειτονική Ουκρανία έχει ανέβει τελευταία. Το Κίεβο έχει αναγγείλει πως θα σταματήσει να επιτρέπει τη διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από 1ης Ιανουαρίου, προκαλώντας οργή στην Μπρατισλάβα.

Η ουκρανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως θα χάσει έτσι τα διόλου ευκαταφρόνητα τέλη διέλευσης, η καταβολή των οποίων γίνεται κανονικά από τη Ρωσία παρά τον πόλεμο. Μολαταύτα, θέλει να στερήσει από το ρωσικό κράτος τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εξάγοντας υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη.

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο επέσεισε την Παρασκευή την απειλή πως η Μπρατισλάβα θα μπορούσε σε αντίποινα να τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας στο Κίεβο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε να εκλαμβάνει την απειλή ως «διαταγή» δοσμένη στον κ. Φίτσο από το Κρεμλίνο, προφανώς υπαινισσόμενος την πρόσφατη επίσκεψη του σλοβάκου πρωθυπουργού στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρωθυπουργός Φίτσο έχει επικρίνει επανειλημμένα την πολιτική της Δύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με τη σειρά του, δέχθηκε έντονες επικρίσεις από το Κίεβο και από εταίρους του στην ΕΕ για το ταξίδι του στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

