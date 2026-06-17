Μάνδρα: Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή... αμορτισέρ - Χειροπέδες σε 20χρονο

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στη Μάνδρα, με τον δράστη να απειλεί την υπάλληλο χρησιμοποιώντας ένα αμορτισέρ.
Το περιστατικό καταγράφηκε χθες γύρω στις 20:50 στην επιχείρηση επί της οδού Σαλαμίνος. Ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στον χώρο και προέταξε το αμορτισέρ, απαιτώντας από την υπάλληλο χρήματα. Αφού κατάφερε να αρπάξει χρηματικό ποσό, ο δράστης διέφυγε τρέχοντας από το σημείο.
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις, να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 20χρονο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο.
Η προανάκριση από την Ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.
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