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Μάνδρα: Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή... αμορτισέρ - Χειροπέδες σε 20χρονο

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες γύρω στις 20:50 σε επιχείρηση επί της οδού Σαλαμίνος - Έπειτα από αναζητήσεις συνελήφθη ένας 20χρονος από στον Ασπρόπυργο

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Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στη Μάνδρα, με τον δράστη να απειλεί την υπάλληλο χρησιμοποιώντας ένα αμορτισέρ.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες γύρω στις 20:50 στην επιχείρηση επί της οδού Σαλαμίνος. Ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στον χώρο και προέταξε το αμορτισέρ, απαιτώντας από την υπάλληλο χρήματα. Αφού κατάφερε να αρπάξει χρηματικό ποσό, ο δράστης διέφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις, να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 20χρονο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ληστεία Μάνδρα
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