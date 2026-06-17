Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ), θέτοντας στο επίκεντρο αιτήματα που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες, την επαρκή στελέχωση του φορέα και τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της απεργίας έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως ανακοινώθηκε, οι βασικές διεκδικήσεις είναι οι οι εξής:

«- Εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

- Κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης, μέσω κρίσεων, με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία.

- Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα με πλήρη διαφάνεια και συμμετοχή ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων και όχι από μία Ανώνυμη Εταιρεία.

- Διασφάλιση των πόρων του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, με την αποτελεσματική ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές των υπηρεσιών ελέγχου του ΕΦΚΑ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.

- Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, σημαντική αύξηση του αφορολόγητου, καθώς και λήψη ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ απαιτεί από την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, της ζωής και της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας.

Τη στήριξή τους στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους εξέφρασαν επαγγελματικοί φορείς, σύλλογοι συνταξιούχων, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, όπως ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γεώργιος Γαβρήλος, ο βουλευτής και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, ο βουλευτής, Νάσος Ηλιόπουλος και ο εκπρόσωπος του κόμματος «Ελληνική Λύση», Νίκος Καλάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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