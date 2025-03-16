Τουλάχιστον 34 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περίπου 250.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου, ανέφερε ο ιστότοπος Poweroutage.

Οι αρχές του Μισούρι ενημέρωσαν για «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές» που έχουν προκληθεί.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Γουέιν, τρεις στην κομητεία Όζαρκ, ένας στην κομητεία Μπάτλερ, ένας στην κομητεία Σεντ Λούις κι ένας στην κομητεία Τζέφερσον, διευκρίνισαν οι αρχές αναφέροντας «ανεμοστρόβιλους, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις».

Την Παρασκευή, ο κυβερνήτης Μάικ Κίχο είχε κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει των προβλεπόμενων ανεμοστρόβιλων. Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε εικόνες από τις πληγείσες περιοχές διακρίνονται κατεστραμμένα σπίτια και αναποδογυρισμένα οχήματα στους δρόμους.

«Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τόσο τρομακτικό. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, είχαμε την αίσθηση ότι θα σπάσουν τα τύμπανα των αυτιών μας. Έχω ένα παιδί δύο ετών και είμαι σχεδόν σίγουρη πως χάσαμε το σπίτι και τα αυτοκίνητά μας», δήλωσε η Αλίσια Γουίλσον, κάτοικος της κοινότητας Βίλα Ριτζ, στο τηλεοπτικό δίκτυο KSDK.

Στο Κάνσας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία που αποδίδονται σε «σφοδρή αμμοθύελλα» η οποία περιόρισε σημαντικά την ορατότητα, ανέφεραν οι αρχές επιβολής του νόμου.

Τροχαία δυστυχήματα που αποδίδονται στην ίδια αιτία προκλήθηκαν επίσης στο Τέξας, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο Μισούρι, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τρεις αγνοούνται, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των καταιγίδων στο Άρκανσο, όπου η κυβερνήτρια Σάρα Χάκαμπι Σάντερς ανέφερε πως ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην πολιτεία της.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) έχει προειδοποιήσει πως ανεμοστρόβιλοι αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ώρες τις πολιτείες Λουιζιάνα, Μισισίπι, Αλαμπάμα και Τενεσί.

Η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του Μιζούρι ανέφερε ότι οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 19 ανεμοστρόβιλους οι οποίοι έχουν πλήξει 25 κομητείες μέχρι στιγμής.

Οι ανεμοστρόβιλοι σχηματίζονται όταν ανεβαίνει υγρός, ζεστός αέρας και αναμειγνύεται με κρύο αέρα από πάνω για να σχηματιστεί βροντή. Οι άνεμοι που πνέουν από διαφορετικές κατευθύνσεις προκαλούν την περιστροφή του αέρα, δημιουργώντας μια δίνη αέρα που κινείται προς τα πάνω.

