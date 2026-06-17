Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν την Τετάρτη στο Κάτω Νευροκόπι την 45χρονη Αντιγόνη, την αστυνομικό που δολοφονήθηκε από τον συζύγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Τα παιδιά της 45χρονης, έφτασαν στην εκκλησία υποβασταζόμενα από δικούς τους ανθρώπους, λυγίζοντας κάτω από το βάρος της ασύλληπτης απώλειας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με το φέρετρο της άτυχης γυναίκας να είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ενώ τιμές απέδωσε άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Μάλιστα, ο διοικητής της 45χρονης, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο εμφανώς συντετριμμένος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Αντιγόνη ήταν πάντα μια εξαιρετική συνάδελφος και ένα πραγματικό υπόδειγμα επαγγελματία στο σώμα. Πάνω από όλα, όμως, επεσήμανε πως υπήρξε μια σωστή οικογενειάρχης, μια αφοσιωμένη μητέρα που έβαζε πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά της και τα παιδιά της.

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσε το «παρών» σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Κάτοικοι του χωριού, συγκλονισμένοι από το μέγεθος της τραγωδίας, στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας, αδυνατώντας να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό της.

Τι δήλωσε ο θείος της

Από την πλευρά του, ο θείος της 45χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης δήλωσε για το ζευγάρι πως «τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά» προσθέτοντας για τον αστυνομιικό-δράστη ότι «την απειλούσε (σ.σ. την ανιψιά του) όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει γιατί δεν πήγαινε άλλο».

Περιγράφοντας ξανά τι συνέβη δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία, ο θείος της 45χρονης Αντιγόνης είπε «το μεσημέρι μόλις τελείωσε από την υπηρεσία ενώ κοιμόταν πήγε αυτός με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε ότι είναι οπλισμένο και αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε και πήγε στην αδερφή της. Μετά κατάλαβε ότι είναι και ο γιος της στο σπίτι και έστειλε την αδερφή να πάει να πάρει το παιδί».

«Μετά μίλησε με τον ψυχολόγο της και της είπε να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι αλλά αυτός την "πολιορκούσε" όλη την ώρα.... Της είπα να του κάνει καταγγελία και να το πει στην υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και αυτός της είπε "θα τον βοηθήσουμε"» πρόσθεσε ο θείος.

«Όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με πιστόλι αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία Τον τελευταίο καιρό αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλοί; Δεν τους ενδιέφερε» συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους της ότι φοβάται για τη ζωή της».

Μιλώντας για το τελευταίο δίμηνο στο οποίο ο δράστης έμενε με τη μητέρα του, ο θείος της 45χρονης είπε ότι «στην αρχή είχε κλειδιά αλλά από τότε που έγινε η φάση με το πιστόλι είχε αλλάξει κλειδαριά, αλλά πάλι έβρισκε δικαιολογία για να δει το παιδί του»

Όσον αφορά την ημέρα της δολοφονίας είπε «αυτή κοιμόταν στο υπόγειο επειδή είχε δροσιά. Όπως κοιμόταν της επιτέθηκε. Έδειξε τον εγωισμό του, ότι είναι άνανδρος μπήκε την ώρα που κοιμόταν και τη μαχαίρωσε ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μια σφαίρα, την κατέσφαξε. Ακούω που λένε ότι τη ζήλευε. Δεν τη ζήλευε αυτό ήταν σαν αρρώστια, την έβλεπε σαν ανώτερη από αυτόν και ένιωθε μειονεκτικά. Δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν. Όταν την έβλεπε να γελάει της έλεγε "μόνο που σε βλέπω και χαίρεσαι, τρελαίνομαι", τέτοια αρρώστια είχε. Φίλοι και συνάδελφοι έπαιρναν τηλέφωνο την ανιψιά μου για να της αλλάξουν γνώμη. Ο ίδιος έβαζε τους πάντες, αφού το Σάββατο πήγε στην αδερφή της και λέει "δεν μπορώ άλλο χωρίς (σ.σ. την 45χρονη) αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει τέτοιο κακό».

Πηγή: skai.gr

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