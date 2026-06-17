Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική βραδιά στη σπουδαία καριέρα του, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» προτίμησε να σταθεί όχι στα ρεκόρ, αλλά στην ευγνωμοσύνη που νιώθει για όσα έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόνισε πως δεν έχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει από το άθλημα.

«Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά και ό,τι έρχεται πλέον είναι μόνο για να το απολαμβάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τα αμέτρητα τρόπαια, τα βραβεία και τα ρεκόρ που έχει κατακτήσει, ο Μέσι υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η αναγνώριση από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Δεν κοιτάζω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Είναι ένα απίστευτο κομπλιμέντο να σου λένε ότι είσαι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία. Με τόσους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από το παιχνίδι, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε.

Ο 38χρονος άσος επισήμανε ακόμη ότι οι συγκρίσεις και οι συζητήσεις για το ποιος είναι ο κορυφαίος αποτελούν θέμα προσωπικής άποψης για τον καθένα.

«Το ποιος είναι ο καλύτερος είναι κάτι που επιλέγει ο κόσμος. Πάντα θα υπάρχει διαφορετική άποψη. Εγώ νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους και για όλα όσα κατάφερα στην καριέρα μου», σημείωσε.

Leo Messi: "I can't ask for anything more, God gave me too much, now everything is just to enjoy.



"I'm just happy to being considered as one of the best in football history, I'm just grateful to be considered among many great players..."



Messi you are not among the greatest,… pic.twitter.com/somwzuX0tJ — OLUWATOSIN (@anointingfire89) June 17, 2026

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