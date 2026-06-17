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Μέσι μετά το ιστορικό χατ-τρικ: «Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά, τώρα απλώς απολαμβάνω»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε μετά το ιστορικό χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία, τονίζοντας πως δεν ζητά τίποτα περισσότερο από το ποδόσφαιρο και νιώθει ευγνωμοσύνη

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Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική βραδιά στη σπουδαία καριέρα του, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» προτίμησε να σταθεί όχι στα ρεκόρ, αλλά στην ευγνωμοσύνη που νιώθει για όσα έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόνισε πως δεν έχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει από το άθλημα.

«Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά και ό,τι έρχεται πλέον είναι μόνο για να το απολαμβάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τα αμέτρητα τρόπαια, τα βραβεία και τα ρεκόρ που έχει κατακτήσει, ο Μέσι υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η αναγνώριση από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Δεν κοιτάζω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Είναι ένα απίστευτο κομπλιμέντο να σου λένε ότι είσαι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία. Με τόσους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από το παιχνίδι, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε.

Ο 38χρονος άσος επισήμανε ακόμη ότι οι συγκρίσεις και οι συζητήσεις για το ποιος είναι ο κορυφαίος αποτελούν θέμα προσωπικής άποψης για τον καθένα.

«Το ποιος είναι ο καλύτερος είναι κάτι που επιλέγει ο κόσμος. Πάντα θα υπάρχει διαφορετική άποψη. Εγώ νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους και για όλα όσα κατάφερα στην καριέρα μου», σημείωσε.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι
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