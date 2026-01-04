Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι απήχθησαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγορά στην Πολιτεία Νίγηρα της Νιγηρίας, ανακοίνωσε την Κυριακή η αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ουάσιου Αμπιοντούν, δήλωσε ότι οι ένοπλοι -που τοπικά αποκαλούνται «bandits»- εισέβαλαν στην αγορά Kasuwan Daji στο χωριό Demo περίπου στις 4:30 το απόγευμα του Σαββάτου, έβαλαν φωτιά σε πάγκους και λεηλάτησαν τρόφιμα.

«Πάνω από 30 θύματα έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση και ορισμένοι άνθρωποι απήχθησαν επίσης. Γίνονται προσπάθειες για τη διάσωση των απαχθέντων», δήλωσε ο Αμπιοντούν.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ένοπλοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως. Πρόσθεσαν ότι το συμβάν εντάσσεται σε μια σειρά επιδρομών που ξεκίνησαν την Παρασκευή στα κοντινά χωριά Agwarra και Borgu.

«Δεν γλίτωσαν ούτε γυναίκες ούτε παιδιά», είπε ο Νταούντα Σακούλε, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. «Δεν υπήρξε καμία παρουσία δυνάμεων ασφαλείας από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή περισυλλέγουμε σορούς».

Ο νιγηριανός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσει την επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την απαγωγή περισσότερων από 300 παιδιών και εργαζομένων καθολικού σχολείου στην ίδια πολιτεία, στην κεντρική Νιγηρία. Οι όμηροι αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι ύστερα από σχεδόν έναν μήνα αιχμαλωσίας.

Τέτοιες επιθέσεις από ένοπλες συμμορίες έχουν κλιμακωθεί στη βορειοδυτική και κεντρική Νιγηρία, με ένοπλες ομάδες να πραγματοποιούν μαζικές δολοφονίες και απαγωγές σε αγροτικές κοινότητες. Οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύονται να περιορίσουν τη βία, παρά τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις.

Ο Χαλίντ Πίσα, αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, δήλωσε ότι οι ένοπλοι επιτέθηκαν σε κοινότητες στο Kasuwan Daji, καθώς και στις κοντινές Chukama και Shanga, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στους 40.

