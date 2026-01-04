Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα θέσουν τους όρους για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ θα θέσουν τους όρους για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο CBS News το βράδυ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αν και λίγο αργότερα σημείωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας να καθορίσει τη μοίρα του.

«Εμείς θα ορίσουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», ανέφερε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αργότερα όμως μίλησε πιο προσεκτικά σημειώνοντας ότι «το τι θα γίνει μετά θα αποφασιστεί από τους Βενεζουελάνους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Χέγκσεθ είπε ότι «παραμένουμε σε ετοιμότητα», ώστε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να έχει «επιλογές» για τα επόμενα βήματα.

Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του CBS News, Τόνι Ντοκουπίλ, εάν η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «είναι θέμα ελευθερίας ή είναι θέμα πετρελαίου;», προσθέτοντας ότι «στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε να υπονοεί ότι και τα δύο ήταν παράγοντες», ο Χέγκσεθ απάντησε: «Ελευθερία, ασφάλεια, ευημερία».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου.

Ο Ντοκουπίλ επικαλέστηκε επίσης την αμερικανική ιστορία με το Ιράκ και την «σημαντική απώλεια αμερικανικού πλούτου και αμερικανικού αίματος» για να ρωτήσει: «Πολλοί από τους ίδιους τους υποστηρικτές του προέδρου απόψε αναρωτιούνται: πώς θα είναι αυτό, αυτή τη φορά, διαφορετικό; Και πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ;»

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι αυτή τη φορά ισχύει το αντίθετο, επειδή «ο Τραμπ ανατρέπει το αφήγημα».

«Λέει ότι, μέσω στρατηγικής δράσης, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε πρόσθετο πλούτο και πόρους, επιτρέποντας σε μια χώρα να τους αξιοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί να χυθεί αμερικανικό αίμα», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι νωρίτερα βρέθηκε στη βάση Άντριους με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχαν στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.





Πηγή: skai.gr

