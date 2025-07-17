Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, με θύματα τρεις υπηκόους Κίνας, σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες στο 3ο χιλιόμετρο της συνδετήριας εθνικής οδού Αρχαίων Μυκηνών - Τίρυνθας, στην Αργολίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 41χρονος υπήκοος Κίνας και στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη υπήκοοι Κίνας, ένας 41χρονος και ένας 48χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ένα ΔΧ φορτηγό όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 48χρονος.

Αμέσως μετά το τροχαίο έφθασαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους τρεις υπηκόους Κίνας, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στην συνέχεια, οι τρεις αλλοδαποί διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο 48χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ προανάκριση για αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας 'Αργους - Μυκηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

