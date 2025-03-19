Η «εκτεταμένη και συστηματική» χρήση από τη Ρωσία των αναγκαστικών εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων σε βάρος Ουκρανών κατά την εισβολή την Ουκρανία ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε σήμερα Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

Μεγάλοι αριθμοί αμάχων τέθηκαν υπό κράτηση σε περιοχές που βρέθηκαν υπό ρωσικό έλεγχο, ή απελάθηκαν στη Ρωσία, όπου αργότερα κάποιοι υπέστησαν βασανιστήρια και σεξουαλική βία, σύμφωνα με νέα έκθεση από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών.

«Και τα δύο διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού και ακολουθούν μια συντονισμένη κρατική πολιτική», ανέφερε η έκθεση, που υποβλήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

Η Αποστολή της Ρωσίας στη Γενεύη δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «πολιτικοποιημένες και μονόπλευρες εκθέσεις». Προηγουμένως είχε αρνηθεί τον βασανισμό ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ρωσία απέτυχε να ενημερώσει για το πού βρίσκονται αγνοούμενοι, με οικογένειες Ουκρανών να βιώνουν τεράστια αγωνία και αβεβαιότητα, δήλωσε στο Συμβούλιο ο Έρικ Μέσε, επικεφαλής της Επιτροπής.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στον Φεβρουάριο ότι 50.000 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι στον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας τον περασμένο χρόνο.

«Οι πιο κτηνώδεις μορφές βασανισμού χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ανακρίσεων, που συχνά γίνονταν υπό την καθοδήγηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας και της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας», πρόσθεσε η έκθεση.

Ταυτοποιήθηκαν επίσης υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών κρατουμένων. Προηγούμενη έκθεση που δημοσιοποιήθηκε το 2024 από την Επιτροπή είχε αναφέρει ότι η Ρωσία είχε συστηματικά βασανίσει άνδρες Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από την έκθεση που αποκαλύπτει την κτηνώδη μεταχείριση κρατουμένων από τη Ρωσία», δήλωσε ο πρεσβευτής της Βρετανίας Σάιμον Μάνλεϊ στο Συμβούλιο σήμερα.

Η Ερυθραία δήλωσε στο συμβούλιο ότι η διατύπωση στην έκθεση της Επιτροπής ακολουθεί ένα μοτίβο προκατάληψης σε βάρος της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσει την εντολή της Επιτροπής, κάτι για το οποίο θα αποφασίσει τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

