Οι κάτοικοι καταυλισμού εκτοπισμένων της Μιανμάρ έλαβαν σήμερα το τελευταίο τους επίδομα από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), προτού η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ σταματήσει ελλείψει χρηματοδοτήσεων τη βοήθεια που χορηγεί σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη χώρα.

Οι δρακόντειες περικοπές στον προϋπολογισμό διεθνούς βοήθειας που αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν σε «κρίσιμη έλλειψη χρηματοδότησης», ανακοίνωσε το WFP, αναγκάζοντας την υπηρεσία αυτή να αναστείλει την υποστήριξή της στη Μιανμάρ που μαστίζεται από πολυαίμακτο εμφύλιο πόλεμο.

«Προσεύχομαι κάθε βράδυ να μην είναι αληθινό αυτό το νέο», λέει η Μπιαρ Μιί, που πήρε χθες, Τρίτη, όπως και άλλοι σήμερα τον τελευταίο μηνιαίο φάκελο με ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 50 δολάρια σε μετρητά, το οποίο χρησιμοποιεί για να θρέψει τους δικούς της – πέντε ανθρώπους συνολικά.

«Εκλιπαρώ τον Θεό οι δωρητές να έχουν την ευλογία του και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν ξανά», λέει στο AFP από καταυλισμό που βρίσκεται στα περίχωρα της Μιτκινά, στο βορειοανατολικό τμήμα της Μιανμάρ. «Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας, και λυπηθείτε μας», εκλιπαρεί.

Από το 2021 που ο στρατός ανέτρεψε την κυβέρνηση της χώρας, η Μιανμάρ σπαράσσεται από σύγκρουση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ έχει αυξήσει σε περίπου 50% το ποσοστό των κατοίκων της χώρας που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Λόγω των περικοπών, το WFP θα μπορεί πλέον να βοηθήσει μόνον περίπου 35.000 ανθρώπους τον Απρίλιο, δηλαδή πολύ μικρό μέρος από τα 15 εκατομμύρια των κατοίκων της Μιανμάρ που δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθημερινά στις ανάγκες τους σε τρόφιμα.

Ο Ζι Γιάι Ταρ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του πριν από πάνω από έναν χρόνο, λόγω συγκρούσεων και ναρκών στην περιοχή του.

Η επταμελής οικογένειά του πήγε στον ίδιο καταυλισμό που βρίσκεται και η Μπιαρ Μιί, τον οποίο διευθύνει η Ένωση Βαπτιστών Waingmaw Lisu στην πολιτεία Κατσίν, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Κίνα.

«Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση επειδή δεν έχουμε άλλο εισόδημα», είπε ο 32χρονος άνδρας στο AFP. «Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ήταν η μεγαλύτερη ελπίδα μας».

Ο επικεφαλής του WFP για τη Μιανμάρ Μάικλ Ντάνφορντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο AFP ότι η οργάνωσή του είναι αναγκασμένη να περιορίσει τη βοήθεια που παρέχει λόγω της έλλειψης επαρκών δωρεών, ιδίως από την πλευρά των ΗΠΑ.

Από την επιστροφή του τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εκστρατεία για τη μείωση των δημόσιων δαπανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μάχη που ανέθεσε στον πιο σημαντικό δωρητή του, τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο.

Η αμερικανική υπηρεσία ανάπτυξης USAID, μέχρι τώρα σημαντικός δωρητής του WFP, έχει δει τον προϋπολογισμό της των 42,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων να μειώνεται.

Περίπου 379 νοικοκυριά, δηλαδή πάνω από 1.800 άνθρωποι, ζουν στον καταυλισμό που υποστηρίζεται από το WFP από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον Λε Ταρ, κάτοικο που είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της βοήθειας.

«Από τότε που ακούσαμε την ανακοίνωση του WFP», «αισθανόμαστε μεγάλη θλίψη και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε», λέει. «Χωρίς τρόφιμα και προμήθειες, θα πεθάνουμε από την πείνα», συνεχίζει.

Ο Τραμπ παρουσίασε τις περικοπές στην εξωτερική βοήθεια ως μέσο μείωσης των δημόσιων δαπανών στις ΗΠΑ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ Τομ Άντριους σημείωσε τη Δευτέρα ότι «η ξαφνική και χαοτική απόσυρση της βοήθειας, κυρίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έχει ήδη συντριπτικές επιπτώσεις στον λαό της Μιανμάρ».

Η βοήθεια αυτή «τους επιτρέπει κυριολεκτικά να μείνουν ζωντανοί, και η απότομη διακοπή της θα τους σκοτώσει», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη, στην Ελβετία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.