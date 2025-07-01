Ιταλία: Μπλακ άουτ στο Μπέργκαμο λόγω καύσωνα

Η κεντρική και νότια Ιταλία συνεχίζουν να πλήττονται από καύσωνα, ο οποίος προκάλεσε χθες τον θάνατο ενός εργάτη 47 ετών που δούλευε σε οικοδομή της Μπολόνια.

Σήμερα το απόγευμα, δυο εργάτες που είχαν αναλάβει την αποκατάσταση οδοστρώματος, έξω από την πόλη Βιτσέντσα, έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας της ζέστης. Μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου ο ένας διασωληνώθηκε σε κωματώδη κατάσταση. Πριν λίγο, δε, έγινε γνωστό ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία υπέφερε από καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ περπατούσε στον δρόμο πέθανε από ανακοπή στο Παλέρμο της Σικελίας.

Στη Φλωρεντία και στο Μπέργκαμο σημειώθηκαν μπλακ άουτ εξαιτίας της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές κατοικίες.

Στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο, μετά την ανάλογη απόφαση της Λομβαρδίας, από σήμερα απαγορεύεται η εργασία σε ανοικτούς χώρους, κάτω από τον ήλιο, καθ' όλη την περίοδο του καύσωνα. Η απαγόρευση ισχύει από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα. Και άλλες ιταλικές περιφέρειες ετοιμάζονται να λάβουν ανάλογα μέτρα.

Στο μεταξύ, τόσο η ευρύτερη περιοχή της Νάπολης όσο και η Καλαβρία αποφάσισαν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων, λόγω της αύξησης των περιστατικών που συνδέονται με τις συνέπειες του καύσωνα, ιδίως τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

