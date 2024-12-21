Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία όταν το βράδυ της Παρασκευής αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά, προσθέτοντας περαιτέρω ένταση σε μια προεκλογική εκστρατεία που είχε ήδη κατακλυστεί από μια πικρή συζήτηση για τη μετανάστευση, μόλις δύο μήνες πριν τις κάλπες.

Τουλάχιστον 70 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 15 που έμειναν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πόλης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μια μαύρη BMW με μεγάλη ταχύτητα να πέφτει πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά την στιγμή που ήταν γεμάτη με κόσμο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα», είπε ο ηγέτης της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάσελοφ, ο οποίος ήταν καθ' οδόν για το Μαγδεμβούργο.

Το Μαγδεμβούργο πρόκειται να θρηνήσει την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά, κλείνοντας «όλα τα δημοτικά πολιτιστικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, του κουκλοθέατρου και των μουσείων» τις επόμενες ημέρες. Ο δήμαρχος Σιμόν Μπόρις είπε ότι «η καρδιά μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους». Πρόσθεσε ότι θα δημιουργήσουν έναν χώρο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη για να τεθούν τιμές κοντά στον τόπο του εγκλήματος και μια επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στον καθεδρικό ναό το Σάββατο στις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Ποιος είναι ο οδηγός του οχήματος

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αμέσως και αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο Taleb A., 50χρονος γιατρός από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χάσελοφ είπε ότι ο άνδρας ζούσε στη Γερμανία από το 2006. Ο ύποπτος, σύμβουλος ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας, αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας το 2016.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη ξαπλωμένο στο έδαφος, με σηκωμένο το κεφάλι, δίπλα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Ένας αστυνομικός λίγα μέτρα μακριά του στρέφει ένα τραβηγμένο όπλο προς την κατεύθυνση του καθώς οι περαστικοί κοιτούν σοκαρισμένοι.

«Όπως έχουν τα πράγματα, είναι ένας μόνος δράστης, έτσι ώστε από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την πόλη», είπε ο Χάσελοφ.

Ενώ οι τοπικές αρχές λένε ότι πιστεύουν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος, ένας ειδικός στην αντιτρομοκρατική πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς για να αποκλειστεί η εμπλοκή ενός ευρύτερου δικτύου.

Ο ύποπτος νοίκιασε το αυτοκίνητο λίγο πριν την επίθεση, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται πηγή ασφαλείας, και δεν ήταν γνωστό στις αρχές ότι είχε ισλαμικό υπόβαθρο.

Μια γυναίκα που μίλησε στην περιφερειακή εφημερίδα Mitteldeutsche Zeitung είπε ότι ο δράστης «σκόπιμα οδήγησε το όχημα στο τμήμα της χριστουγεννιάτικης αγοράς που ήταν στολισμένη με σκηνές από παραμύθια», όπου ήταν συγκεντρωμένες πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι γερμανικές Αρχές θεωρούν «ατυπική περίπτωση» τον 50χρονο Σαουδάραβα.

Το τοπικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο MDR μετέδωσε ότι δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητο του άνδρα.

Ορισμένα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε προηγούμενες αναρτήσεις του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες φέρεται να εξέφραζε επικριτικές απόψεις για το Ισλάμ και μάλιστα είχε προειδοποιήσει για τους «κίνδυνους» ενός εξισλαμισμού της Γερμανίας.

Καταδικάζουν την επίθεση οι παγκόσμιοι ηγέτες

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας» τονίζει στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη «βίαιη και δειλή πράξη» στο Μαγδεμβούργο.

Σε δήλωσή της στο Χ, η Γερμανίδα πολιτικός είπε ότι οι σκέψεις της ήταν «με τα θύματα».

«Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους φίλους, τις ευχαριστίες μου στην αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία», είπε. «Αυτή η πράξη βίας πρέπει να ερευνηθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά».



Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε αποτροπιασμό για τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό της Ουάσινγκτον για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο. «Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στους πληγέντες και στεκόμαστε στο πλευρό της φίλης και συμμάχου μας Γερμανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση κατά του πλήθους στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Με την κυβέρνησή μου, βρίσκομαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και όλου του γερμανικού λαού. Στις δημοκρατίες μας, δεν πρέπει να αφεθεί περιθώριο στη βία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έγραψε από την πλευρά του στην πλατφόρμα Χ. «Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος από τη φρικιαστική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Η Γαλλία συμμερίζεται τη θλίψη του γερμανικού λαού και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες καταδίκασε μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες την επίθεση στο Μαγδεμβούργο.

Δηλώνει «σοκαρισμένος» από αυτό που συνέβη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στα θύματα, τις οικογένειές τους και σε όλο τον Γερμανό λαό.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε επίσης «αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων», σε μια δήλωση στο X, και «επιβεβαίωσε την απόρριψη της βίας».

Ζήτημα ασφαλείας

Οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας είπαν ότι έμειναν έκπληκτοι που ο άνδρας μπόρεσε να μπει στην αγορά παρά τα βαριά προστατευτικά που είχαν τοποθετηθεί για να αποτρέψουν μια τέτοια επίθεση.

Ο HΧανς-Γιάκομπ Σίντλερ, ειδικός σε θέματα τρομοκρατία, δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης: «Στην πρώτη περίπτωση είναι έκπληξη το γεγονός ότι ένα όχημα τέτοιου μεγέθους μπόρεσε να μπει σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία».

«Είτε πρόκειται για χριστουγεννιάτικη αγορά είτε για το μίλι των φιλάθλων, ο τρόπος αποτροπής μιας τέτοιας επίθεσης είναι μια κλειστή περίμετρος με οδοφράγματα από μπετόν ή βαρύ μέταλλο», τόνισε. Τέτοια οδοφράγματα έχουν τοποθετηθεί σε πολλές αγορές στη Γερμανία μετά την πολύνεκρη επίθεση στην αγορά της Μπραϊτσάιντπλατς, στο δυτικό Βερολίνο, το 2016.

Αναφερόμενος στο προφίλ του φερόμενου ως δράστη, ο Χανς-Γιάκομπ Σίντλερ επισήμανε ότι π.χ. το γεγονός ότι είναι 50 ετών αποτελεί κάτι μάλλον ασυνήθιστο.

«Η ηλικία είναι ασυνήθιστη, αλλά και η εθνικότητα είναι ασυνήθιστη», τόνισε και ανέφερε ότι η τελευταία φορά που Σαουδάραβες αναμίχθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση ήταν το 2001, στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 2.500 έως 3.000 χριστουγεννιάτικες αγορές που φιλοξενούνται σε όλη τη χώρα για περίπου ένα μήνα, από τα τέλη Νοεμβρίου έως λίγο μετά τα Χριστούγεννα.

