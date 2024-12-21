Βολιβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο των Άνδεων, στη δυτική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Λα Πας με την Ορούρο, δήλωσε ο Μάρκο Σέσπεδες, επικεφαλής της Διεύθυνσης Τροχαίας της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με το λεωφορείο.

Το τροχαίο δυστύχημα είναι ένα από τα πιο πολύνεκρα που έχουν σημειωθεί στη Βολιβία από την αρχή του έτους.

Τον Ιούλιο εξαιτίας σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο σε τουριστική περιοχή των Άνδεων, είχαν βρει τον θάνατο 22 άνθρωποι.

Σε αυτήν τη χώρα της Νοτίου Αμερικής καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 1.400 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με στοιχεία των βολιβιανών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

