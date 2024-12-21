"Kενό ασφάλειας" στην αγορά του Μαγδεμβούργου εντοπίζει ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας

Για «κενό ασφάλειας» έκανε λόγο ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας Χανς-Γιάκομπ Σίντλερ από την οργάνωση Counter Extremism Project, αναφερόμενος στην επίθεση εναντίον του πλήθους που βρισκόταν σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

«Πρώτα από όλα, είναι περίεργο το γεγονός ότι ένα όχημα οποιουδήποτε μεγέθους μπορεί ακόμη να φτάσει σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά σε μια μεγάλη πόλη. Το γεγονός ότι μια τέτοια επίθεση ήταν επιτυχής, υποδηλώνει ένα σφάλμα στο θέμα της ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Σίντλερ μιλώντας στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και περιέγραψε το περιστατικό ως έναν κίνδυνο ο οποίος είναι γνωστός και μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. «Είτε πρόκειται για χριστουγεννιάτικη αγορά είτε για το μίλι των φιλάθλων, ο τρόπος αποτροπής μιας τέτοιας επίθεσης είναι μια κλειστή περίμετρος με οδοφράγματα από μπετόν ή βαρύ μέταλλο», τόνισε. Τέτοια οδοφράγματα έχουν τοποθετηθεί σε πολλές αγορές στη Γερμανία μετά την πολύνεκρη επίθεση στην αγορά της Μπραϊτσάιντπλατς, στο δυτικό Βερολίνο, το 2016.

Αναφερόμενος στο προφίλ του φερόμενου ως δράστη, ο Χανς-Γιάκομπ Σίντλερ επισήμανε ότι π.χ. το γεγονός ότι είναι 50 ετών αποτελεί κάτι μάλλον ασυνήθιστο, καθώς τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις με ισλαμιστικό κίνητρο διαπράττονται από όλο και νεαρότερα άτομα, ακόμη και κάτω των 20 ετών, τα οποία ριζοσπαστικοποιούνται και πιο εύκολα, ακόμη και μέσω Διαδικτύου. «Η ηλικία είναι ασυνήθιστη, αλλά και η εθνικότητα είναι ασυνήθιστη», τόνισε και ανέφερε ότι η τελευταία φορά που Σαουδάραβες αναμίχθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση ήταν το 2001, στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

