Β. Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στοχεύει σε ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής στην περιφέρεια

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής παραγωγής σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ ζήτησε τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιφέρεια, βελτιώσεις στον γεωργικό τομέα και «σαφή αποτελέσματα κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως των συνθηκών».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη χθες Παρασκευή σε τελετή εγκαινίων εργοστασίου στην κομητεία Σονγκτσόν, βορειοανατολικά της Πιονγκγιάνγκ, και επιθεώρησε προϊόντα όπως σάλτσα σόγιας και πάστα φασολιού, σύμφωνα με το KCNA.

Πέρυσι, το ονομαστικό ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας ανήλθε σε 40,2 τρισεκατομμύρια γουόν (26,7 δισεκ. ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ της Νότιας Κορέας (2.401,2 τρισεκ. γουόν), σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της Σεούλ.

Το ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας συρρικνώθηκε για τρεις διαδοχικές χρονιές από το 2020, όταν η Πιονγκγιάνγκ έκλεισε τα σύνορα λόγω της πανδημίας Covid-19, και ανέκαμψε μόλις πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

