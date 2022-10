Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας - Ο δράστης συνελήφθη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο Λουντβιχσχάβεν της Γερμανίας.

Ο δράστης συνελήφθη και έχει τραυματιστεί από πυροβολισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρηνανίας - Παλατινάτου.

Λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

BREAKING: At least two people have been killed and one person severely injured during a knife attack in the western German city of Ludwigshafen.https://t.co/qWhNHb8J8W pic.twitter.com/k3KCtE5xps