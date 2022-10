Bloomberg: Η Τουρκία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο τοπικής κατασκευής πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμή τοπικής κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με δύο πηγές του Bloomberg.

Μια κινητή πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευθεί ο πύραυλος από ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη-λιμάνι του Ρίζε, γύρω στις 7 το πρωί τοπική ώρα, είπαν οι πηγές οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να σχολιάσουν. Το βλήμα πέταξε 561 χιλιόμετρα και έπεσε ανοικτά του λιμανιού της Σινώπης, είπαν.

Το μυστικό πρότζεκτ κατασκευής πυραύλων που ονομάζεται Tayfun ή Τυφώνας στα ελληνικά, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία επιβλέπει την ανάπτυξη τοπικών όπλων, αρνήθηκε να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο.

