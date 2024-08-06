Επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Ιράκ με τραυματίες στρατιώτες των ΗΠΑ

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στην επίθεση με ρουκέτες εναντίον βάσης στο Ιράκ, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μετά τη φερόμενη «επίθεση με ρουκέτες» χθες Δευτέρα «εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και αυτών του (διεθνούς αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού στην αεροπορική βάση Άιν αλ Ασάντ» του Ιράκ, «οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες στις τάξεις του αμερικανικού προσωπικού», είπε η πηγή αυτή.

Την ίδια πληροφορία, ότι δηλαδή υπάρχουν αμερικανοί τραυματίες στην επίθεση στη βάση Αλ Ασάντ του Ιράκ, έδωσαν νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τρεις πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, τονίζοντας πως επρόκειτο για ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες, που υπόκεινται σε αλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

