Ιράν: Εκρήξεις στο Ισφαχάν - Οι Ιρανοί δηλώνουν ότι πρόκειται για άσκηση - Δείτε βίντεο

Οι ιρανικές αρχές πάντως δηλώνουν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο άσκησης

Ιράν: Βίντεο με εκρήξεις στο Ισφαχάν - Οι Ιρανοί λένε ότι πρόκειται για άσκηση

Βίντεο από εκρήξεις κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν είδε το φως της δημοσιότητας. Οι ιρανικές αρχές πάντως δηλώνουν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο άσκησης. 

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι δυο πύραυλοι έπεσαν σε αεροπορική βάση στο Ιράκ με Αμερικανούς στρατιώτες. 

