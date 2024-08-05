Ιράν: Βίντεο με εκρήξεις στο Ισφαχάν - Οι Ιρανοί λένε ότι πρόκειται για άσκηση

Βίντεο από εκρήξεις κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν είδε το φως της δημοσιότητας. Οι ιρανικές αρχές πάντως δηλώνουν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο άσκησης.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι δυο πύραυλοι έπεσαν σε αεροπορική βάση στο Ιράκ με Αμερικανούς στρατιώτες.

#BREAKING ⚡️🇮🇷— It was reported that 3 explosions were heard in Isfahan, Iran. pic.twitter.com/QOO9C4Mp6z — UK R REPORT (@UKR_Report) August 5, 2024

Πηγή: skai.gr

