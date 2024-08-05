Ιράν: Βίντεο με εκρήξεις στο Ισφαχάν - Οι Ιρανοί λένε ότι πρόκειται για άσκηση

Βίντεο από εκρήξεις κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν είδε το φως της δημοσιότητας. Οι ιρανικές αρχές πάντως δηλώνουν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο άσκησης.
Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι δυο πύραυλοι έπεσαν σε αεροπορική βάση στο Ιράκ με Αμερικανούς στρατιώτες.
#BREAKING ⚡️🇮🇷— It was reported that 3 explosions were heard in Isfahan, Iran. pic.twitter.com/QOO9C4Mp6z— UK R REPORT (@UKR_Report) August 5, 2024
Πηγή: skai.gr
- Αμερικανική ασπίδα στο Ισραήλ: Αναπτύσσεται ο στόλος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Το «πλοίο φάντασμα» - Δείτε χάρτες
- Μπανγκλαντές: Σκηνές χάους στην Ντάκα- Διαδηλωτές εισέβαλαν στην επίσημη κατοικία της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα
- Τουρκία: Την Τετάρτη η αίτηση παρέμβασης στη δίκη κατά του Ισραήλ στη Χάγη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.