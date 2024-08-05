Μέση Ανατολή: Αναπτύσσεται ο αμερικανικός στόλος - Το «πλοίο φάντασμα»

Τη στιγμή που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η αντίστροφη μέτρηση για τα αντίποινα του Ιράν έχει ξεκινήσει, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παίρνει θέσεις μάχης στην περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου και της Αραβικής Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή του ΣΚΑΪ Γιάννη Παλιούρα δύο αρμάδες διατάσσονται στο δυνητικό πεδίο μάχης στην περιοχή. Η μία, είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ, είναι μικρή για την ώρα, αν και σπεύδουν ενισχύσεις, και αποτελείται από δύο πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά τα οποία έχουν σκοπό να συνδεθούν με την ισραηλινή αεράμυνα και να προσφέρουν τη λεγόμενη «τερματική άμυνα», δηλαδή αν υπάρχει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους να τους αναχαιτίσουν στην τελική φάση που «βουτάνε» προς τον στόχο. Έχουν εξειδικευμένα όπλα και αισθητήρες για αυτόν τον σκοπό. Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν όπλα μεσαίου βεληνεκούς (για τα αμερικανικά δεδομένα), τάξεως 500 περίπου χιλιομέτρων για να καλύψουν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, ενώ πιο πίσω υπάρχει αμφίβια μάχης που αναμένει στα νοτιοδυτικά της Κρήτης.



Στην Αραβική Θάλασσα, «στην αυλή του Ιράν» η αμερικανική δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου συνοδευόμενη από έξι πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Παρότι το δυνητικό πεδίο από όπου θα εκτοξευτούν οι ρουκέτες και οι πύραυλοι είναι σε μεγάλη απόσταση από την αρμάδα των ΗΠΑ, έχουν όπλα βεληνεκούς 1.200 χιλιομέτρων και με υψόμετρο τα 1.050 χιλιόμετρα, κοινώς χτυπάνε στόχους στο διάστημα, με μια αρμάδα που έχει ένα και μόνο σκοπό: να αναχαιτίσει τυχόν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν στη φάση όπου παίρνουν ύψος προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Ισραήλ. Δύο από τα σκάφη αυτά λένε οι πληροφορίες, έχουν λάβει εντολή μάλιστα να κινηθούν και προς τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, όπου θα περιπολούν κατά μήκος του δυνητικού διαδρόμου που είναι μεταξύ της Υεμένης που είναι οι Χούθι, και του Ισραήλ.

Το «πλοίο φάντασμα»

Υπήρχε ένα πλοίο που λεγόταν Ocean Trader, που έχει γίνει αντιληπτό στην περιοχή. Δεν έχει ούτε όνομα, ούτε νηολόγιο, ούτε δίνει ίχνη ο πομπός του, και γι’ αυτό αποκαλείται «πλοίο φάντασμα». Πρόκειται για παλιό εμπορικό που μετασκευάστηκε σε ένα πλοίο των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, δηλαδή είναι ουσιαστικά η πλωτή βάση και το στρατηγείο των περίφημων Αμερικανών βατραχανθρώπων, των SEAL. Υπάρχει στην περιοχή, και αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο.

«Γρήγορη μετάβαση στην επίθεση»

Στο μεταξύ, ενώ ο χρόνος για την επικείμενη επίθεση του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ μετράει αντίστροφα, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ επισκέφθηκε τη Δευτέρα το κέντρο διοίκησης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στο αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.



«Οι εχθροί μας εξετάζουν προσεκτικά τα βήματά τους χάρη στις ικανότητες που επιδείξατε τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να προετοιμαστούμε για όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης της γρήγορης μετάβασης στην επίθεση», διαμήνυσε ο Γκάλαντ, σε δηλώσεις που έδωσε το γραφείο του.

