Επίθεση από... στρουθοκάμηλο δέχτηκε ο Μπόρις Τζόνσον - Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Ο Τζόνσον αιφνιδιάστηκε από την κίνηση της στρουθοκαμήλου και έβρισε ενώ ο μικρός του γιος ξεκαρδίστηκε στα γέλια - Το βίντεο ανέβασε η σύζυγός του 

Μπόρις Τζόνσον

Στο Τέξας κάνει οικογενειακές διακοπές ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όπου είχε και ένα… απρόοπτο με μια στρουθοκάμηλο σε μια εξόρμηση με την οικογένειά του. 

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η σύζυγος του Τζόνσον, Κάρι, φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός, να ετοιμάζεται να ταΐσει μια στρουθοκάμηλο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Ωστόσο, το μεγάλο πτηνό σκύβει το κεφάλι του μέσα από το παράθυρο και τον δαγκώνει, με τον πρώην πρωθυπουργό να αιφνιδιάζεται και να βρίζει, ενώ ο μικρός του γιος ξεκαρδίζεται στα γέλια. 

«Ήταν πολύ αστείο για να μην το μοιραστώ» έγραψε η Κάρι Τζόνσον στην περιγραφή του βίντεο στο Instagram.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπόρις Τζόνσον Τέξας Διακοπές
