Επιστρέφουν στη χώρα τους οι Τούρκοι πολίτες που εγκατέλειψαν τη Βηρυτό

Εν πλω προς το λιμάνι της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, βρίσκονται δύο μεγάλα σκάφη αμφίβιων επιχειρήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης Τούρκων πολιτών από τον Λίβανο.

Τα δύο πολεμικά πλοία -τα Bayraktar και Sancaktar- είχαν καταπλεύσει χτες, Τετάρτη, στο λιμάνι της Βηρυτού και, αφού παρέδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια, επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε αυτά 966 άμαχοι, στην πλειονότητά τους Τούρκοι πολίτες και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού, που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου.

Τα δύο πλοία αναχώρησαν νωρίς το πρωί από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου και αναμένονται να καταπλεύσουν στο λιμάνι της Μερσίνας έπειτα από ένα ταξίδι περίπου 10-12 ωρών.

Συνοδεύονται από δύο φρεγάτες και δυο περιπολικά του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού για λόγους ασφαλείας.

Ανάλογη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών της είχε κάνει η Τουρκία και στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.