«Η γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέχρι τον Λίβανο έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», δήλωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε το παραπάνω σχόλιο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να προετοιμαστεί για στρατιωτική επίθεση στη Συρία, που είναι σύμμαχος της Ρωσίας.

Δεν υπάρχουν σημάδια για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν σημάδια από την Ουκρανία ότι είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για σχέδια κατάπαυσης του πυρός, αλλά ότι η Μόσχα δεν έλαβε συγκεκριμένα μηνύματα από το Κίεβο.

Ο ισχυρισμός του επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5 ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU επιδιώκει να προκαλέσει χάος σε ολόκληρη τη Βρετανία και την Ευρώπη είναι αβάσιμη και αξίζει να αγνοηθεί, δήλωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

Οι ισχυρισμοί της MI5 είναι αβάσιμοι

Ο ισχυρισμός του επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5 ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU επιδιώκει να προκαλέσει χάος σε ολόκληρη τη Βρετανία και την Ευρώπη είναι αβάσιμη και αξίζει να αγνοηθεί, δήλωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

Ο επικεφαλής της MI5, Ken McCallum, δήλωσε σε ομιλία του την Τρίτη ότι η GRU ήταν «σε μια συνεχή αποστολή να δημιουργήσει χάος στους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς δρόμους: έχουμε δει εμπρησμούς, δολιοφθορές και πολλά άλλα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία δεν δέχεται τέτοιους ισχυρισμούς και ότι δεν αξίζουν προσοχής.

«Όλες αυτές οι δηλώσεις είναι απολύτως αβάσιμες», είπε.

Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες και η συμμαχία του ΝΑΤΟ κατηγόρησαν Ρώσους κατασκόπους ότι αναπτύσσουν μια σειρά εχθρικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ήπειρο τους τελευταίους μήνες.

Σε ένα κοινό άρθρο για τους Financial Times τον περασμένο μήνα, οι επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και της βρετανικής υπηρεσίας ξένων κατασκοπευτικών υπηρεσιών MI6 δήλωσαν ότι συνεργάζονται για να διακόψουν μια «αλόγιστη εκστρατεία δολιοφθοράς σε όλη την Ευρώπη που διεξάγεται από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών και τη χρήση της τεχνολογίας για τη διάδοση ψεμάτων και παραπληροφόρησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.