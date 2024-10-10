Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ένα περιστατικό με πυροβολισμό που σημειώθηκε, σύμφωνα με το SVT στις εγκαταστάσεις της Elbit Systems, θυγατρική του ισραηλινού οπλικού κατασκευαστή Elbit Systems στην πόλη του Γκέτεμποργκ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο νεαρό σε ηλικία και έχει ξεκινήσει προανάκριση για απόπειρα ανθρωποκτονίας προσθέτει η αστυνομία.
«Το πρωί λάβαμε αναφορές για πυροβολισμούς κατά ενός ισραηλινού στόχου στο Κάλεμπακ. Έχουμε στείλει αρκετές περιπολίες και ελικόπτερο. Η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φρεντρίκ Σβέντεμιρ.
