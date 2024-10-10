Η καταιγίδα Κερκ, η οποία έπληξε χθες τη δυτική Ευρώπη, άφησε πίσω της τουλάχιστον έναν νεκρό στη νότια Γαλλία και περισσότερους από 67.000 ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτροδότησης Enedis και μετέδωσε το BFM TV.

Ριπές ανέμων στην πόλη Σετ της νότιας Γαλλίας προκάλεσαν την ανατροπή τριών σκαφών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά, ανακοίνωσε η νομαρχία του Ερό.

Έπειτα από έκτακτη σύσκεψη για τη διαχείριση κρίσεων στο Παρίσι η υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης Ανιές Πανιέ-Ρουνασέ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση κινητοποιεί "όλες τις κρατικές υπηρεσίες" και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

«Αυτά τα επεισόδια θα έχουν επαναληπτική τάση. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία η κλιματική αλλαγή εμφανίζεται σε ξεκάθαρη μορφή στην καθημερινή μας ζωή», πρόσθεσε.

Οι αρχές έθεσαν τον νομό Σεν-ε-Μαρν, κοντά στο Παρίσι, σε "κόκκινο συναγερμό" για τον κίνδυνο πλημμυρών καθώς από τις βροχοπτώσεις φούσκωσε ο ποταμός Γκραν Μορέν, ένας παραπόταμος του Σηκουάνα, που διαπλέει τη γαλλική πρωτεύουσα.

Άλλοι 29 από τους νομούς της χώρας τέθηκαν σε "πορτοκαλί συναγερμό" καθώς αναμένονται σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

Διακοπές ρεύματος στην Πορτογαλία, κατολισθήσεις λάσπης στην Ισπανία

Στην Πορτογαλία, η αρχή πολιτικής προστασίας ανέφερε περισσότερα από 1.300 περιστατικά στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα περιελάμβαναν πτώσεις δέντρων στα βόρεια της χώρας.

Το Πόρτο, η μεγαλύτερη πόλη στα βόρεια, επλήγη περισσότερο καθώς εκεί ξεριζώθηκαν 400 δέντρα.

Επιπλέον, υπέστησαν ζημιές αυτοκίνητα και προκλήθηκαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες κοντά στο Μπαρτσέλος, επίσης στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτροδρότησης της χώρας, από την καταιγίδα προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά.

Αξιωματούχοι της μετεωρολογικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας έχουν προβλέψει ανέμους που θα κινούνται με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα καθώς και ισχυρές βροχοπτώσεις και για τον λόγο αυτό έθεσαν τις παράκτιες περιοχές σε "κίτρινο συναγερμό" καθώς τα κύματα έφθαναν σε ύψος επτά μέτρων.

Και στην Ισπανία οι αρχές έθεσαν σε "πορτοκαλί συναγερμό" το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προειδοποιώντας για ανέμους με ταχύτητα 140 χιλιομέτρων την ώρα στο πριγκιπάτο των Αστουριών.

Στη Γαλικία, στα βορειοδυτικά, δρόμοι αποκλείστηκαν από κατολισθήσεις λάσπης και πεσμένα δέντρα.

