Επιστολή Σάντσεθ στο ΝΑΤΟ: Θέλει να εξαιρεθεί η Ισπανία από τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε από το ΝΑΤΟ να εξαιρεθεί η Ισπανία από την αύξηση του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την οποία είδε το Reuters την Πέμπτη.

Ο Σάντσεθ ζήτησε μια "πιο ευέλικτη φόρμουλα" που είτε θα καθιστά τον στόχο των δαπανών προαιρετικό είτε θα εξαιρεί την Ισπανία από την εφαρμογή του.

«Η δέσμευση σε έναν στόχο 5% θα ήταν όχι μόνο παράλογη, αλλά και αντιπαραγωγική, καθώς θα απομακρύνει την Ισπανία περισσότερο από τις βέλτιστες δαπάνες και θα εμπόδιζε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει το οικοσύστημα της ασφάλειας και της άμυνας», έγραψε ο Σάντσεθ στην επιστολή.

Πρόσθεσε ότι ο νέος στόχος που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «ασύμβατος με το κράτος πρόνοιας και το παγκόσμιο όραμά μας».

Αντ' αυτού, η Μαδρίτη εκτιμά ότι θα πρέπει να δαπανήσει το 2,1% του ΑΕΠ για να καλύψει τις εκτιμώμενες ανάγκες του ισπανικού στρατού, δήλωσε ο Σάντσεθ.

Πηγή: skai.gr

