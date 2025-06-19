Στο επίκεντρο των εξελίξεων στη Μπερ Σεβά του Ισραήλ βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ, με τον απεσταλμένο Σταύρο Ιωαννίδη να μεταδίδει πρώτος από το νοσοκομείο Σορόκα, το οποίο επλήγη από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι εικόνες από το σημείο είναι συγκλονιστικές. Το κτήριο του νοσοκομείου έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με τμήματα της πρόσοψης να έχουν καταρρεύσει και υλικοτεχνικό εξοπλισμό να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Παρά το μέγεθος της επίθεσης, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς ασθενείς και προσωπικό είχαν προλάβει να μεταφερθούν έγκαιρα στα καταφύγια.

Όπως μετέδωσε ο Σταύρος Ιωαννίδης, η ζημιά είναι τεράστια και η αποκατάσταση των υποδομών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Στο σημείο επικρατεί έντονη ανησυχία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.

Δείτε την ανταπόκριση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ:

Πηγή: skai.gr

