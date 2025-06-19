Το Ιράν απειλεί με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, αποτελεί μία από τις επιλογές που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Ιράν ως απάντηση στους εχθρούς του, δήλωσε ο Μπεχνάμ Σαεεντί, μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το Ιράν έχει κατά το παρελθόν απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα για τη δυτική πίεση, ενώ ναυτιλιακές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι εμπορικά πλοία αποφεύγουν τα ιρανικά ύδατα γύρω από τα Στενά.

«Το Ιράν διαθέτει πολλές επιλογές για να απαντήσει στους εχθρούς του και τις χρησιμοποιεί ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση», δήλωσε ο Μπεχνάμ Σαεεντί, μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι μία από τις πιθανές επιλογές για το Ιράν», πρόσθεσε.

Αργότερα, το πρακτορείο Mehr μετέδωσε δήλωση και άλλου βουλευτή, του Αλί Γιαζντίχα, ο οποίος ανέφερε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να επιτρέπει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά και στον Περσικό Κόλπο, εφόσον τα ζωτικά του εθνικά συμφέροντα δεν απειλούνται.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν επίσημα και επιχειρησιακά στον πόλεμο υπέρ των Σιωνιστών (Ισραήλ), τότε το Ιράν έχει το νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο άσκησης πίεσης προς τις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες, να διαταράξει την ευκολία διέλευσης του εμπορίου πετρελαίου τους», δήλωσε ο Γιαζντίχα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.