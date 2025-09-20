Η Ελίζ Στεφάνικ, Πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης της Βουλής των Αντιπροσώπων (τρίτη ισχυρότερη θέση των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή) και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ ​​(Ρεπουμπλικάνος από τη Φλόριντα) είναι μεταξύ των βουλευτών των ΗΠΑ που απέστειλαν επιστολή στους συμμάχους των ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, καλώντας τους να αλλάξουν πορεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτοντας τη μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, η οποία θα ενδυνάμωνε τη Χαμάς, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ και θα απέκλειε την οδό προς ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

«Σας γράφουμε σε σχέση με τις προσπάθειές σας να αναγνωρίσετε μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος στην επερχόμενη 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια απερίσκεπτη πολιτική που υπονομεύει τις προοπτικές για ειρήνη», έγραψαν.

«Η μονομερής αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους υπονομεύει τις αρχές της άμεσης διαπραγμάτευσης και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε η Στεφάνικ. «Αυτή η παράλογη ενέργεια θα ανταμείψει τη συμπεριφορά των τρομοκρατών της Χαμάς και δεν θα κάνει τίποτα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς».

Ελίζ Στεφάνικ

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε: «Οι διεθνείς ηγέτες θα συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και θα παρακολουθούμε αν στενοί σύμμαχοι όπως η Γαλλία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρήσουν στα σχέδιά τους για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Είναι περίεργο και βαθιά ανησυχητικό να ανταμείβουμε τη Χαμάς με κρατική υπόσταση πριν επιστρέψει κάθε όμηρο. Τι μήνυμα στέλνει αυτό στους επίδοξους τρομοκράτες και τυράννους σε όλο τον κόσμο; Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν καταστήσει σαφείς ότι η ανταμοιβή της σφαγής που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου είναι κάτι που δεν θα γίνει».

«Η μονομερής αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους υπονομεύει τα θεμέλια της ειρηνικής διπλωματίας. Η ενθάρρυνση της κρατικής υπόστασης για τους δρώντες που χρησιμοποιούν τη βία ως πολιτικό εργαλείο διαιωνίζει τον τρόμο, την αστάθεια και το μίσος. Ένα επιτυχημένο κράτος απαιτεί μια πραγματική δέσμευση για συνύπαρξη και οικοδόμηση της κοινωνίας», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παολόζι, Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων του FDD Action.

