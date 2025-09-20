Ερντογάν: «Η συνάντηση με Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να συνάψουν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στο Truth Social.

Σημειώνεται ότι μετά την αποκάλυψη της συνάντησης του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστήριξε την Παρασκευή ότι ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τον γιο του Αμερικανού προέδρου να κανονίσει συνάντηση με τον πατέρα του, στην οποία η Τουρκία θα ανακοίνωνε την αγορά 300 αεροσκαφών Boeing.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, με τον οποίο από τότε διατηρεί μια σχέση με σκαμπανεβάσματα.

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αγαπητό ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

