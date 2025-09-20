Βερολίνο για Εσθονία: Το ΝΑΤΟ πάντα έτοιμο να αμυνθεί

Συναγερμός ξανά στη νατοϊκή συμμαχία και την Ευρώπη μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία μαχητικά MiG-31. Βάντεφουλ: «Επαγρύπνηση, το τίμημα της ελευθερίας».Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η κατάσταση στη Βαλτική εισέρχεται σε μια νέα φάση κλικάκωσης, μετά την παραβίαση το απόγευμα της Παρασκευής του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31, με άμεση αναχαίτισή τους από τους νατοϊκούς συμμάχους.

Η παραβίαση κράτησε περίπου δώδεκα λεπτά, ενώ όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa τα ρωσικά μαχητικά που κινούνταν πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας δεν είχαν υποβάλει σχέδιο πτήσης, δεν είχαν ενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους και δεν είχαν επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις είναι η τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας το 2025, ενώ το Ταλίν ζήτησε -όπως και η Πολωνία την περασμένη εβδομάδα- την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της συμμαχίας. Το άρθρο 4 δίνει αυτή τη δυνατότητα σε ένα κράτος-μέλος να ζητήσει διαβούλευση, εφόσον θεωρεί ότι απειλείται η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα ή η σταθερότητά του.Βάντεφουλ: «Απολύτως απαράδεκτη παραβίαση»Μέσω της πλατφόρμας Χ ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δηλώνει ότι «η επαγρύπνηση είναι το τίμημα της ελευθερίας. Αυτή η αρχή του ΝΑΤΟ παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ άλλοτε. Η σημερινή απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία το αποδεικνύει».Ο Βάντεφουλ εκφράζει την «απόλυτη αλληλεγγύη» του προς την Εσθονία και συνεχίζει: «Με την άμεση αναχαίτιση του ρωσικού αεροσκάφους, αποδεικύουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί».Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά από συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της Εσθονίας Κρίστελ Μίκαλ, ανέφερε ότι «η απάντηση του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νατοϊκής Eastern Sentry ήταν γρήγορη και αποτελεσματική».Παραβίαση ζώνης ασφαλείας και στην ΠολωνίαΤην ίδια ώρα σύμφωνα με επίσημες πολωνικές πηγές, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεωτρήσεων Petrobaltic στη Βαλτική.Σύμφωνα με την πολωνική συνοριοφυλακή, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή πορεία πάνω από την πλατφόρμα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας, προσθέτοντας ότι υπήρξε κινητοποίηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θεωρείται «κρίσιμη θαλάσσια υποδομή».Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην πτήση ρωσικών ντρόουνς την περασμένη εβδομάδα πάνω από πολωνικά εδάφη, σε περιοχή όπου επιχειρούσαν νατοϊκά αεροσκάφη.

