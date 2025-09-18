Times: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

Το κράτος της Παλαιστίνης θα αναγνωρίσει επίσημα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Ο Στάρμερ προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι θα αναλάβει δράση εκτός εάν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα και καταλήξει σε εκεχειρία με τη Χαμάς. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστήριξε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα επιβραβεύσει τη Χαμάς.

Οι Times, χωρίς να επικαλεστούν τις πηγές τους, ανέφεραν ότι η Βρετανία θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση «μόλις ο Τραμπ ολοκληρώσει το ταξίδι του την Πέμπτη».

Τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται τη Βρετανία για δεύτερη φορά στη διάρκεια της θητείας του, δήλωσε ότι δεν θα είχε πρόβλημα αν η Βρετανία προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση, ωστόσο έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Τραμπ στην επίσκεψή του στο Λονδίνο, εξέφρασε αυτήν την εβδομάδα τη στήριξή του προς το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή την ειρήνη.

«Στην πραγματικότητα, αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες… επειδή δίνει θάρρος σε αυτές τις ομάδες (σ.σ. τη Χαμάς)» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι θα υπάρξει «αντίδραση από το Ισραήλ σε τέτοιες κινήσεις».

Ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μέσα από το Εργατικό Κόμμα του, να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή κατά του Ισραήλ (περισσότεροι από 130 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν σχετική επιστολή), είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν το Ισραήλ λάβει ουσιαστικά μέτρα για την άμβλυνση της κατάστασης στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην αναγνώριση, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήταν πάγια θέση της κυβέρνησης αυτής, ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού και ότι στην ουσία, αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την τρομακτική κατάσταση στη Γάζα, επιτύχει κατάπαυση του πυρός, καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία προσάρτηση στη Δυτική Όχθη και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει λύση δύο κρατών.

Η Βρετανία υποστηρίζει εδώ και καιρό την πολιτική μιας «λύσης δύο κρατών» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, ωστόσο προηγουμένως είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι «αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε» καθώς η κατάσταση στη Γάζα καθιστά την ανάγκη για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «πιο επιτακτική από ποτέ».

Καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να εξαπολύουν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θεωρείται πλέον δεδομένη.

