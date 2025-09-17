«Είσαι όμορφη, τόσο όμορφη»: Ο Τραμπ αποθέωσε την Κέιτ Μίντλετον - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και η Μελάνια Τραμπ έγιναν δεκτοί την Τετάρτη από τη βρετανική βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ, εγκαινιάζοντας μια διήμερη κρατική επίσκεψη γεμάτη επισημότητα και μεγαλοπρέπεια.

Κατά την άφιξή τους, τον Αμερικανό πρόεδρος και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υποδέχθηκαν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να κάνει ένα προσωπικό κομπλιμέντο στην Κέιτ Μίντλετον, ο οποίος κατά τη χειραψία τους, ο 79χρονος πρόεδρος είπε στη 43χρονη πριγκίπισσα: «Είσαι όμορφη, τόσο όμορφη».

Trump tells Kate 'you're beautiful' after landing at Windsor estate. pic.twitter.com/Sem6J17pLc — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Η στιχομυθία αυτή έγινε λίγα λεπτά αφότου οι Τραμπ κατέβηκαν από το Marine One και χαιρέτησαν το βασιλικό ζεύγος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Καρόλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει στο παρελθόνκαι την εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ γοητευτικό».



Πηγή: skai.gr

