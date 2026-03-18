Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αυστραλία την επόμενη εβδομάδα, δημιουργώντας ελπίδες ότι θα συναφθεί μια διμερής συμφωνία ελεύθερου εμπορίου έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τη φον ντερ Λάιεν στην Καμπέρα στις 24 Μαρτίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν θα βρεθεί στην Αυστραλία από τις 23 ως τις 25 Μαρτίου συνοδευόμενη από τον Ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν συνομιλίες αναφορικά με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καθώς πολλά ζητήματα που την αφορούν παραμένουν ανοικτά, όπως η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για το αυστραλιανό αρνί και βοδινό κρέας.

«Χαίρομαι που θα υποδεχθώ την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην Αυστραλία και θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας», δήλωσε ο Αλμπανέζι.

Η διαμάχη με την Κίνα

Η Κίνα αντιπροσωπεύει την κύρια αγορά για τις αυστραλιανές εξαγωγές και οι ΗΠΑ είναι η κύρια πηγή επενδύσεών στη χώρα. Ωστόσο οι Αυστραλοί αξιωματούχοι αναζητούν νέες αγορές για τα γεωργικά προϊόντα της χώρας, αφού μια διαμάχη με το Πεκίνο το 2020 μπλόκαρε τις εξαγωγές προς την Κίνα επί πολλά χρόνια.

Η ΕΕ είναι η τρίτη εμπορική εταίρος της Αυστραλίας και η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ξένων επενδύσεων.

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου Ντον Φάρελ επιβεβαίωσε στο Sky News Australia ότι μια συμφωνία με την ΕΕ θα επέτρεπε στη χώρα να κερδίσει 10 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (6,12 δισεκ. ευρώ) από τις εμπορικές συναλλαγές.

Πηγή: skai.gr

