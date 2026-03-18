Ο βετεράνος Ιρανός πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ο σημαντικότερος λήπτης αποφάσεων στη χώρα, ένας ικανός διαπραγματευτής που μπορούσε να ισορροπεί ανάμεσα στα διαφορετικά στρατόπεδα εντός του καθεστώτος, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όπως σημειώνει το CNN.

Η αντικατάσταση του κορυφαίου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αφού σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα την Τρίτη, δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Βάσει νόμου, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι εκείνος που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, ωστόσο οι φήμες οργιάζουν ότι ο ισχυρός παράγοντας του καθεστώτος Σαΐντ Τζαλιλί μπορεί να αναλάβει τη θέση.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό, λόγω ανάλογων αποφάσεων στο παρελθόν, η θέση να δοθεί σε έναν από τους εκπροσώπους του ανώτατου ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Το φαβορί

Ο Τζαλιλί αναδεικνύεται ως σοβαρός υποψήφιος - έχει διατελέσει στο παρελθόν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και είναι νυν μέλος του Συμβουλίου Διάγνωσης του Συμφέροντος του Καθεστώτος.

«Ο Τζαλιλί είναι ακραίος σκληροπυρηνικός, ηγέτης της πιο έντονα αντιδυτικής και εξτρεμιστικής πτέρυγας του καθεστώτος», σημειώνει ο αναλυτής θεμάτων του Ιράν και συγγραφέας Αράς Αζίζι, ο οποίος είναι επίσης λέκτορας και ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Yale.

«Η άνοδός του στη θέση αυτή θα υπογράμμιζε μια απότομη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πολύ πιο κεντρώος και πραγματιστής».

Ωστόσο, ο Τζαλιλί ενδεχομένως δεν έχει τις ίδιες δεξιότητες με τον Λαριτζανί να ισορροπεί ανάμεσα στα διάφορα στρατόπεδα του καθεστώτος.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του μπορεί να καταστούν αδυναμία για το καθεστώς και να περιορίσουν την ικανότητά του να ελιχθεί εν μέσω των δεινών αδιεξόδων τα οποία αντιμετωπίζει», σημειώνει ο Αζίζι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «κατέχουν μεγάλο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν σήμερα» και, συνεπώς, μπορεί να θέλουν κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία, που θα μπορούσε να είναι καταλληλότερος για την τρέχουσα συγκυρία», προσθέτει ο Αζίζι.

Όποιος και αν επιλεγεί ως αντικαταστάτης του Λαριτζανί πάντως, θα έχει σημαντικό ρόλο σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Από τη στιγμή που το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι πλέον το κύριο κέντρο εξουσίας στο Ιράν, το ποιος θα αντικαταστήσει τον Λαριτζανί στο συμβούλιο θα διαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων του καθεστώτος και θα επηρεάσει τη στάση του απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε τυχόν πιθανές διαπραγματεύσεις», τονίζει ο Αζίζι.



Ενδεικτικό της στάσης του είναι το μήνυμα που ανήρτησε ο Τζαλιλί μετά τον θάνατο του Λαριτζανί. «Αυτές οι ενέργειες δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το τέλμα στο οποίο έχει παγιδευτεί -αντίθετα, θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», τόνισε, σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

