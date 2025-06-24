Μπλόκο στο ψήφισμα που προώθησε μερίδα του Δημοκρατικού κόμματος για παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν έβαλε η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η Βουλή ψήφισε κατά της συζήτησης του ψηφίσματος που υπέβαλαν μέλη των Δημοκρατικών για παραπομπή του Τραμπ με αιτιολογία ότι αποφάσισε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν το Σαββατοκύριακο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Η ψηφοφορία δίχασε τους Δημοκρατικούς καθώς ορισμένα μέλη του κόμματος, όπως η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, επιχείρησαν να τερματίσουν τις εκκλήσεις για παραπομπή του προέδρου.

Οι βουλευτές με 344 ψήφους υπέρ και 79 κατά αποφάσισαν την αναστολή της συζήτησης του ψηφίσματος που κατέθεσε ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Αλ Γκριν.

Για την ακρίβεια η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν ψήφισε επί του ψηφίσματος για την παραπομπή του προέδρου, αλλά επί της πρότασης των Ρεπουμπλικανών για αναστολή ή την απόρριψή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.